Velial Squad дадут большой онлайн-концерт и представят новый сингл с грядущего ЕР «Black Mass III»

Российская хорроркор-группа Velial Squad даст большой онлайн-концерт на платформе Stay и представит новый сингл. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

К большому и единственному во время карантина онлайн-концерту группа готовит перформанс-выступление с лайв-бэндом. Velial Squad исполнят новый сингл с грядущего EP «Black Mass III» и разыграют свой фирменный мерч.

«Большую часть времени пришлось провести дома в отсутствие социальных контактов. Это дало много времени для саморефлексии и направленности взгляда внутрь себя. Из литературы впечатлили произведения Пелевина, из кинематографа — работы Алехандро Ходоровского, в частности «Крот» и «Святая гора». Чтобы убить вечно тянущееся время, я много играл в MMORPG, из‑за этого стали интересовать концепт-арты в гейм-дизайне и в целом дизайн персонажей», — рассказал о самоизоляции и работе над ЕР участник дуэта Белый.

«Black Mass» — один из первых знаковых релизов, формировавших стиль и звучание группы. Вторая часть вышла в конце 2015 года. «Пришло время для завершающего ЕP. Он также пропитан той атмосферой «Черной мессы», но в обновленном звучании. Мы тщательно продумывали, как он должен звучать, чтобы нравилось именно нам, более скрупулезно работали над деталями», — отметил второй член группы, Черный.

Концерт пройдет 19 июня в 19.00 по московскому времени. Купить билеты можно здесь.