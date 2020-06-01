Вышел трейлер сериала про отравления «Новичком»

Сериал расскажет об отравлениях ядом «Новичок». «История о том, как обычные люди реагировали на кризисные события на пороге своего дома, основанная на реальных событиях, — отравлениях «Новичком» в 2018 году», — говорится в официальном описании трейлера.

Британский телеканал Би-би-си выпустил трейлер телесериала «Отравления в Солсбери» («The Salisbury Poisonings»). Посмотреть его можно на ютьюбе.

О том, что телеканал Би-би-си планирует снять фильм об отравлениях «Новичком», стало известно в прошлом мае.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Следователи утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, а исполнителями назвали «сотрудников ГРУ» Боширова и Петрова. Сами они объяснили свое появление в городе на час желанием посмотреть шпиль местного собора.

Вокруг этого отравления случился крупный международный скандал: Великобритания, США и ряд других государств выслали из своих стран российских дипломатов. Россия в ответ закрыла генконсульство США в Петербурге, а также Британский совет.