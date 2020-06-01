Baza: московские дворники следят за нарушителями карантина для полиции

Телеграм-канал Baza опубликовал сообщение, в котором заявляется, что московские дворники помогают полиции следить за нарушителями карантина. Это делается неофициально, уточняет издание.

Изначально Baza сообщил о привлечении дворников к слежке за нарушителями читатель телеграм-канала. По его словам, однажды на улице к нему подошел дворник и попросил не выходить из дома, намекая на то, что «знает» о заражении коронавирусом. В полиции собеседнику Baza ответили, что дворника «попросили последить» за больным коронавирусом, но он перепутал героя истории с другим человеком.

«Мы сначала не поверили в эту историю, но немного опешили, когда её подтвердили сразу несколько источников в полиции из разных районов Москвы. Оказывается, московские дворники действительно частично помогают полиции выследить тех, кто должен находится на режиме самоизоляции. Работают они через участковых — те даже дают им фотографии жильцов на карантине, и дворники по возможности следят за заболевшими», — пишет Baza.

Телеграм-канал утверждает, что неофициально дворников привлекают тогда, когда в подъезде с больным коронавирусом нет камер слежения.

Недавно в Мурманской области дворниками пришлось пойти работать журналистам, оставшимся без работы на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за этим кризиса. Они попросили государственной поддержки, и им нашли работу.