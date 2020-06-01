Прощание с тиранами в клипе Дельфина «Лето»

Российский поэт и музыкант Дельфин выпустил клип на трек «Лето» со своего последнего альбома «Край», который вышел в прошлом ноябре.

В видео использованы реальные кадры из хроники похорон лидеров разных стран, а между ними сам Дельфин и его музыканты в форме, стилизованной под мундиры офицеров СС, красуются перед камерой и с большим удовольствием пьют кровь. Режиссером клипа выступил Валентин Блох.