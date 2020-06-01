Прощание с тиранами в клипе Дельфина «Лето»

Российский поэт и музыкант Дельфин выпустил клип на трек «Лето» со своего последнего альбома «Край», который вышел в прошлом ноябре.
В видео использованы реальные кадры из хроники похорон лидеров разных стран, а между ними сам Дельфин и его музыканты в форме, стилизованной под мундиры офицеров СС, красуются перед камерой и с большим удовольствием пьют кровь. Режиссером клипа выступил Валентин Блох.
«Край» — одиннадцатый сольный студийный альбом Дельфина. «В работе над альбомом «Край» я думал о том, какие в связи с этим мысли, чувства, состояния овладевают людьми, и о том, какие процессы во внутреннем мире человека провоцируют внешние факторы», — рассказал о нем сам Дельфин.
Незадолго до релиза мы прогулялись с Дельфином по осенней Москве, послушали его воспоминания юности и рассказы о самых разных закоулках города и записали это в мини-подкаст. За год до этого «Афиша Daily» также встретилась с Дельфином, чтобы обсудить его новую книгу стихов (детских!).