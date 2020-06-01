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На голосовании по поправкам к Конституции не будут записывать паспортные данные граждан

Илья Голубев
Вчера в 11:24

Центральная избирательная комиссия собирается значительно упростить процедуру голосования по принятию поправок к Конституции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ ведомства.

Для получения бюллетеня гражданам достаточно будет только поставить свою подпись в списке участников голосования, а паспортные данные записывать, как это обычно принято, никто не станет.

Также для досрочного голосования больше не требуется «уважительная причина» (больничный, отпуск или подобная) — никаких ограничений нет. Кроме того, местные избирательные комиссии смогут сами принимать решения проводить голосование не на традиционных участках и при этом в сроки досрочного голосования (в течение шести дней до основной даты).

Эксперты считают, что эти меры откроют широкие возможности для фальсификации результатов голосования. По их мнению, ситуация только осложняется тем, что гражданам на голосовании необходимо носить маски, затрудняющие идентификацию личности.

На днях «Коммерсант» также сообщал о возможном продлении сроков голосования на несколько дней и предоставлении избиркомам возможности организовать сбор голосов неподалеку от традиционных участков голосования. Голосующим гражданам будут измерять температуру.

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