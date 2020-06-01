NYT: Дональд Трамп укрылся в бункере, когда протестующие подошли к Белому дому

В США продолжаются протесты на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, а президента США Дональда Трампа укрыли в специальном подземном бункере. Об этом пишут CNN и The New York Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
Президента в бункер вместе с женой Меланией и их сыном Бэрроном доставила Секретная служба. Трамп провел в бункере около часа. Решение о перемещении президента было принято, когда в пятницу протестующие в течение нескольких часов бастовали у Белого дома: кричали, бросали в офицеров бутылки с водой и пытались прорваться через заграждения. Их сдерживали сотрудники Секретной службы. В Белом доме впервые с 1889 года выключили освещение.
Как пишет Forbes, в воскресенье протестующие устроили пожары в Вашингтоне недалеко от Белого дома — на Лафайет-сквер. Издание отмечает, что Трамп мог спускаться в бункер и вечером воскресенья, но это не точно. Уточняется, что активность президента США в твиттере временно снизилась. Он написал несколько минималистичных твитов («Фейк-ньюс!», «Закон и порядок!»), а также назвал движение антифа террористическим.
Ранее стало известно, что как минимум в 25 городах США ввели комендантский час (сегодня он введен уже более чем в 40 городах). Сообщалось о четырех погибших и 13 полицейских, получивших ранения в ходе протестов. 19-летний юноша в Детройте погиб, после того как открыл огонь из окна своей машины. Полицейский в Джексонвилле, штат Флорида, получил ранение в шею ножом.
Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.