NYT: Дональд Трамп укрылся в бункере, когда протестующие подошли к Белому дому

В США продолжаются протесты на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, а президента США Дональда Трампа укрыли в специальном подземном бункере. Об этом пишут CNN и The New York Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Президента в бункер вместе с женой Меланией и их сыном Бэрроном доставила Секретная служба. Трамп провел в бункере около часа. Решение о перемещении президента было принято, когда в пятницу протестующие в течение нескольких часов бастовали у Белого дома: кричали, бросали в офицеров бутылки с водой и пытались прорваться через заграждения. Их сдерживали сотрудники Секретной службы. В Белом доме впервые с 1889 года выключили освещение.

Как пишет Forbes, в воскресенье протестующие устроили пожары в Вашингтоне недалеко от Белого дома — на Лафайет-сквер. Издание отмечает, что Трамп мог спускаться в бункер и вечером воскресенья, но это не точно. Уточняется, что активность президента США в твиттере временно снизилась. Он написал несколько минималистичных твитов («Фейк-ньюс!», «Закон и порядок!»), а также назвал движение антифа террористическим.