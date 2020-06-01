Полиция Далласа призвала помочь им искать нарушителей на протестах. Их засыпали кей-поп-видео

Полиция Далласа призвала пользователей твиттера загружать видео с нарушениями на протестах в их приложение iWatch Dallas. В Далласе, как и в десятках других городов Америки, продолжаются массовые акции на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда из‑за действий полицейского.

В посте не уточняется, нарушения с чьей стороны хотят увидеть полицейские, но пользователи решили, что речь идет о доносах на протестующих.

Многие захотели помешать правоохранителям и предложили загружать в приложение самые разные видео — кадры с неправомерными действиями самих полицейских или просто случайные ролики. Но, пожалуй, самое необычное предложение поступило от фанатов кей-попа. Они призвали загружать в iWatch Dallas фанкамы — видео с танцующими и поющими айдолами.

Также пользователи призвали ставить приложению полицейских негативные оценки — в итоге его рейтинг в Google Play обрушился до одной звезды. Уже на следующий день после предложения засыпать iWatch Dallas фанкамами полицейские объявили о временной приостановке приложения. Почему программа перестала работать, не уточняется, но фанаты кей-попа уверены: правоохранители просто не выдержали под их напором.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда. Из‑за протестов, вызванных смертью Флойда, в 40 городах США ввели комендантский час. Сообщалось о четырех погибших и 13 полицейских, получивших ранения в ходе акций. 19-летний юноша в Детройте погиб, после того как открыл огонь из окна своей машины. Полицейский в Джексонвилле, штат Флорида, получил ранение в шею ножом. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, а президента США Дональда Трампа укрыли в специальном подземном бункере.