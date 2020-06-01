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Создатели и актеры фильмов «Властелин Колец» собрались вместе в Zoom

Илья Голубев
Вчера в 16:58

Актер Джош Гэд в очередном выпуске своего благотворительного ютьюб-шоу «Reunited Apart» («Воссоединение в разлуке») собрал вместе онлайн в Zoom создателей и основной актерский состав кинотрилогии «Властелин Колец».

В видеоконференции приняли участие режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор, актеры Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер, Карл Урбан, Энди Серкис и остальные исполнители ключевых ролей фильмов. Специальным гостем выпуска стал Тайка Вайтити (он задавал вопросы о съемках трилогии).

Участники стрима вспомнили о работе над фильмами, рассказали интересные истории со съемок, зачитали некоторые свои сцены и показали одинаковые татуировки, которые набили себе в память о совместной работе.

Оказалось, например, что знаменитый мем «Нельзя просто так взять [и сделать что‑то]» из сцены зарождения Братства Кольца появился из‑за того, что Шон Бин, игравший Боромира, не успел выучить свой монолог, приклеил текст себе на колено и посмотрел на него перед выступлением (в русском переводе он говорит: «Нельзя просто так взять и войти в Мордор»).

Экранизации книг легендарной фэнтези-трилогии Джона Р.Р.Толкина «Властелин Колец» от Питера Джексона выходили в 2001–2003 годах.

В 2017 году права на экранизацию «Властелина Колец» получила Amazon, предполагается, что студия выпустит по роману Джона Рональда Руэла Толкина сериал из пяти сезонов, а также серию спин-оффов. Действие сериала будет происходить до событий «Властелина Колец», в эпоху, когда было создано Кольцо Всевластия. Все подробности вокруг сюжета студия скрывает. Пока известно, что первые эпизоды снимет режиссер «Мира Юрского периода-2» Хуан Антонио Байона, а Amazon готовит к выходу как минимум два сезона.

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