Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года
Трамп рассказал, что ему скучно заниматься спортом
Маск рассказал, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
Во всех районах Москвы появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи
В Ленинградской области заметили световые столбы
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском

Умер фотограф Валерий Плотников

Фото: @vfplotnikov

Умер фотограф Валерий Плотников, снимавший российских знаменитостей. Ему было 82 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Плотникова.

Плотников родился в Барнауле в 1943 году, затем его семья переехала в Ленинград. Окончил ВГИК. Имел статус почетного члена Российской академии художеств.
 

1/4
© Фото: @vfplotnikov
2/4
© Фото: @vfplotnikov
3/4
© Фото: @vfplotnikov
4/4
© Фото: @vfplotnikov


Среди его основных работ — фотографии Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Михаила Боярского, Аллы Пугачевой и многих других. Первая выставка Плотникова прошла в ленинградском Доме кино в 1976 году. Первый альбом фоторабот Плотникова «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек» издали в 1999 году, его продолжение — «Портрет уходящей эпохи» — в 2003 году. Последняя часть трилогии — фотоальбом «Высоцкий. Таганка» вышел в свет в 2004 году.  

Был известен под псевдонимом Валерий Петербургский. «Афиша» брала интервью у Валерия Плотникова в 2014 году.

Расскажите друзьям