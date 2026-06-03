Bork запустит собственное кафе

Производитель премиальной бытовой техники Bork планирует выйти на рынок ресторанного бизнеса, сообщает издание Shopper’s.
Компания разместила вакансию директора для запуска кафе с нуля. В описании проекта он назван «гастрономическим проектом международного уровня». От кандидатов требуют опыт управления премиальным или люксовым рестораном не менее пяти лет и свободное владение английским языком.
Бренд Bork был основан в 2002 году Максимом Бирюлиным, создателем сети магазинов электроники и бытовой техники «Технопарк». До 2023 года он владел основными юридическими лицами компании — «Борк-Импорт» и «Борк-Ритейл», затем они перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда «Бор».
Первые магазины Bork начал открывать в 2007 году. В ассортименте Bork — бытовая техника для дома (кофемашины, соковыжималки, чайники, пылесосы и др.), техника для ухода за собой (фены, стайлеры, вентиляторы и др.). В 2019-м компания начала продавать товары для дома (столовые приборы, посуду и др.). В 2022 году — мебель под своей торговой маркой. Сейчас у сети 82 магазина в России, ОАЭ, Армении и Казахстане.