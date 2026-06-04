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Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт сыграют в новом боевике от режиссера «Атласа»

Афиша Daily
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Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Amazon MGM Studios получила мировые права на боевик «The Kellys» («Семейство Келли») с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом. Фильм выйдет на стриминге Prime Video, сообщает Deadline.

В центре сюжета окажется Джек Келли — опальный полицейский из Нью-Йорка. Его жену Молли берут в заложники террористы в старом здании арсенала. Чтобы спасти ее, герою придется объединиться с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьей.

Режиссером фильма выступит Брэд Пейтон, снявший «Атлас» с Дженнифер Лопес, «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас». Для «Семейства Келли» он написал сценарий вместе с Цзы Чунем, работавшим над «Готэмом» и «Однажды в сказке». Производство картины уже началось.

Для Шварценеггера этот фильм станет очередным совместным проектом с Amazon MGM. Ранее актер снялся у студии в рождественском фильме «Человек с мешком» («The Man with the Bag»), где сыграл Санту. В разработке также находится «Король Конан» — новый фильм о Конане с участием Шварценеггера, которым занимается Кристофер Маккуорри из франшизы «Миссия невыполнима».

Хемсворт ранее работал со Шварценеггером над «Неудержимыми-2». В последнее время он снимался в сериале Netflix «Ведьмак», где сменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, а также в романтической драме «Одинокая планета».

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