Соавтор «Царства падальщиков» и «Частых побочных явлений» работает над новым мультсериалом

Netflix заказал анимационный комедийный сериал для взрослых «Dealies». Над проектом работают Джо Беннетт, соавтор «Царства падальщиков» и «Частых побочных явлений», а также сценарист Тед Трэвелстед. Об этом сообщает Variety.
В центре сюжета окажутся сотрудники оптового магазина Dealies. Официальный логлайн звучит так: «Продавец-савант. Мягкий гладиатор. Тихий виртуоз. Призыватель божественного. И бедолага, который их нанял. Все они — сотрудники Dealies, гипермаркета. Они мастера тонкой алхимии торговли. Пророки предпринимательства. А иногда они даже действительно работают».
Беннетт и Трэвелстед выступят сценаристами, шоураннерами и исполнительными продюсерами «Dealies». Производством занимается Green Street Pictures.
Беннетт ранее создал анимационный сериал «Частые побочные явления» для Adult Swim. Первый сезон шоу вышел в 2025 году, сейчас в разработке находится второй. Он также был соавтором «Царства падальщиков» — научно-фантастического мультсериала HBO Max, который вышел в 2023 году и получил высокие оценки критиков.
Трэвелстед был актером озвучивания в «Царстве падальщиков» и «Торте», а также супервайзинг-продюсером мультсериала Fox «Великий Север». Кроме того, он работал над сценариями для сериалов «Как творить историю», «Уилфред» и «Твое милое личико отправится в ад».