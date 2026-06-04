Соавтор «Царства падальщиков» и «Частых побочных явлений» работает над новым мультсериалом

Беннетт ранее создал анимационный сериал «Частые побочные явления» для Adult Swim. Первый сезон шоу вышел в 2025 году, сейчас в разработке находится второй. Он также был соавтором «Царства падальщиков» — научно-фантастического мультсериала HBO Max, который вышел в 2023 году и получил высокие оценки критиков.