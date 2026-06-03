На «Архстоянии» в поле у Ротонды появится река

Художница Иросинья Наталкина представит на фестивале проект «Тетушка на проводе» — гибридную работу на стыке интерактивной инсталляции, иммерсивного театра и игры-квеста. На лесной поляне появятся таксофоны, через которые можно услышать голос «тетушки из деревни» и присоединиться к ее игре.