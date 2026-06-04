Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN

«Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны», — сказал Анохин.