Идриса Эльбу посвятили в рыцари

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, пишет Би-би-си. На торжественном мероприятии Эльба присутствовал со своей женой Сабриной.
Король также присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден орденом Британской империи.
О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце 2025 года, когда в Великобритании опубликовали традиционный список новогодних наград. В него включают людей, которых монарх отмечает за заслуги перед страной и обществом. Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи.
В 2022 году Эльба основал фонд Elba Hope Foundation. Организация поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы, проекты в области устойчивого развития и защищает интересы молодежи.
В молодости актер сам воспользовался грантом Prince’s Trust — благотворительной организации, основанной Чарльзом. Благодаря этой поддержке в 18 лет он смог поступить в National Youth Music Theatre.
В прошлом году стало известно, что Эльба вместе с королем Чарльзом снимет документальный фильм к 50-летию благотворительной организации. Проект должен выйти на Netflix этой осенью.
Эльба родился в 1972 году. Он известен по сериалам «Прослушка» и «Лютер», фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другим проектам.