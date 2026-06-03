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Директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова создаст новый проект для помощи бездомным женщинам

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба «Ночлежки»

Директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова покинет организацию и создаст новый проект для помощи бездомным женщинам. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Ночлежки».

Байбакова руководила филиалом с момента принятия решения о его открытии, восемь лет. В Москве для подопечных проекта за это время появились консультационная служба, реабилитационный приют, душевые и прачечные, пункт обогрева, пункт выдачи, «Ночной автобус» и «Дом на полдороги».

«Я бесконечно благодарна всем, кто все эти годы был рядом. Всем, с кем мы вместе открывали и растили „Ночлежку“ в Москве. <…> Большой кусок моего сердца навсегда останется в этом двухэтажном розовом здании с желтой вывеской между Савеловским и Белорусским вокзалами, в котором всегда полно людей», — рассказала Дарья Байбакова.

15 июня в баре Punk Fiction состоится прощальная вечеринка. Начало в 18.30. «Мы будем подводить итоги, говорить тосты и танцевать. Присоединяйтесь, пожалуйста», — рассказали в организации.

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Ночлежка» появилась в 1990 году в Петербурге. В ней комплексно помогают бездомным и людям без регистрации. «[Ночлежка] кормит, обогревает, помогает с документами, работой, оформлением инвалидности, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и отъезде домой, оспаривает незаконные сделки с недвижимостью и защищает права людей без дома и регистрации», — рассказывают в самом проекте.

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