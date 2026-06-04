Умерла автор «Персеполиса» Маржан Сатрапи

Умерла автор «Персеполиса», ирано-французская художница и режиссер Маржан Сатрапи. Ей было 56 лет.
«Маржан Сатрапи умерла от печали чуть больше чем через год после смерти Маттиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни», — говорится в заявлении ее близких, которое передает агентство AFP. Рипа, шведский продюсер, актер и сценарист, умер 8 апреля 2025 года в возрасте 53 лет.
Сатрапи покинула Иран в 1994 году и жила в Париже. В графическом романе «Персеполис» она рассказала о своем детстве, жизни во время Исламской революции в Иране и переезде в Европу. Позже Сатрапи вместе с Венсаном Паронно сняла по книге полнометражный анимационный фильм.
«Персеполис» участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 2007 году и получил приз жюри. Фильм также удостоился премии «Сезар» за лучший дебют и получил номинацию на «Оскар». Сатрапи стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» за анимационный фильм.
После «Персеполиса» Сатрапи перешла от анимации к художественному кино. Вместе с Паронно она сняла «Цыпленка с черносливом» — экранизацию своего графического романа о музыканте в Иране 1950-х. Позже она выступила режиссером комедийного хоррора «Голоса» с Райаном Рейнолдсом, Джеммой Артертон и Анной Кендрик, биографической драмы «Опасный элемент» о Марии Кюри с Розамунд Пайк и фильма «Париж-мариж» с Моникой Беллуччи.
Сатрапи часто воспринимали как политическую художницу, но она сама в интервью «Афише» говорила, что больше не связывает надежд с политикой. «У меня больше нет никаких надежд, связанных с политикой, — я слишком близко с ней столкнулась. Чтобы быть политиком, надо любить власть, а любой, кто любит власть, психически болен. Точка. <…> Все, что остается, — помнить о том, откуда ты, и сохранять достоинство», — отмечала она.