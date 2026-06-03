В США снимут байопик о звезде кантри Шанайе Твейн

Байопик о Шанаей Твейн станет еще одним проектом Sony, посвященным жизни культовых музыкантов. Ранее студия выпустила фильм «Уитни Хьюстон: Я хочу танцевать с кем‑нибудь». Сейчас она работает над проектом Сэма Мендеса о The Beatles — в него войдет сразу четыре киноленты.