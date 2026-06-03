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В США снимут байопик о звезде кантри Шанайе Твейн

Афиша Daily
Фото: shaniatwain

Режиссер и сценарист Лия МакКендрик, работавшая над историей ребута «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», снимет байопик о звезде кантри Шанайе Твейн. Об этом сообщил Deadline.

Ленту под названием «Шанайя» выпустит Sony Pictures. МакКендрик станет постановщицей фильма, а также его сценаристкой. Она доработает первоначальный вариант сценария, над которым работала Джессика Уэлч.

Продюсерами проекта станут сама Твейн и Эми Карп. Кто исполнит главную роль, пока неясно. Также неизвестно, когда начнутся съемки и когда запланирован релиз картины.

Байопик о Шанаей Твейн станет еще одним проектом Sony, посвященным жизни культовых музыкантов. Ранее студия выпустила фильм «Уитни Хьюстон: Я хочу танцевать с кем‑нибудь». Сейчас она работает над проектом Сэма Мендеса о The Beatles — в него войдет сразу четыре киноленты.

Шанайя Твейн — пятикратная обладательница премии «Грэмми», которая изменила облик кантри-музыки и проложила путь для смешения кантри и поп-музыки. Среди ее хитов — такие песни как «Any Man of Mine», «That Don’t Impress Me Much», «You’re Still the One» и «Man! I Feel Like A Woman!». Твейн продала более 100 млн альбомов.

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