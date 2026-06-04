Вим Вендерс изъял из оборота фильм «Ложное движение» из‑за откровенной сцены с несовершеннолетней

«Как единственный человек, ответственный за „Ложное движение“, который еще жив, я осознаю, что Настасья Кински должна была быть более защищена тогда. За это я прошу у тебя, Настасья, прощения, безоговорочно, без всяких „если“ и „но“», — написал Вендерс в публичном обращении.