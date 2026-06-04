Вим Вендерс изъял из оборота фильм «Ложное движение» из‑за откровенной сцены с несовершеннолетней

Кински на протяжении многих лет требовала, чтобы картину перемонтировали. Она хотела, чтобы из нее удалили сцену, где она предстает топлесс в возрасте 13 лет. Но Вендерс сомневался в необходимости редактуры ленты.
Режиссер впервые отреагировал на запрос актрисы в 2024 году. Тогда он признался, что сегодня не снял бы такую сцену, и призвал кинематографическое сообщество Германии к дискуссии о том, что делать с фильмами, снятыми в иные времена.
В марте 2026 года Кински вновь обсудила скандальный эпизод в «Ложном движении» в интервью с газетой Sueddeutsche Zeitung. «Это был мой первый фильм, он [Вендерс] был моим первым режиссером, и он меня не защитил», — сказала она.
После этого Вендерс признал, что ему следовало лучше заботиться об интересах юной актрисы в 1975 году. Он принес извинения Кински и запретил ленту к дистрибуции и показу где‑либо.
«Как единственный человек, ответственный за „Ложное движение“, который еще жив, я осознаю, что Настасья Кински должна была быть более защищена тогда. За это я прошу у тебя, Настасья, прощения, безоговорочно, без всяких „если“ и „но“», — написал Вендерс в публичном обращении.
Кинематографист добавил, что реакции, комментарии и обсуждения в последние дни сыграли значимую роль в формировании его понимания произошедшего. Вендерс поблагодарил неравнодушных людей за это.
«Нашему обществу необходимо найти подходящие способы обращения с противоречивыми киноработами XX века и пройти процесс обучения и инклюзивной перспективы в отношении кино», — подчеркнул режиссер.
Он пообещал иницировать более широкий диалог с различными киноинституциями, в том числе отвечающими за сохранение кинонаследия и межпоколенческую коммуникацию.
«Только после этого процесса — даже если он займет значительное время — и только когда мы сможем представить всесторонне одобряемое решение, которое будет включать Настасью Кински, мы сделаем этот фильм вновь доступным», — добавил Вендерс.