Nintendo и Crocs выпустят коллекцию обуви по мотивам Super Mario

Nintendo и Crocs анонсировали линейку обуви, вдохновленную Super Mario. Компании продолжили развивать сотрудничество после коллекции по мотивам Animal Crossing.
В линейку вошли четыре модели сабо для взрослых и детей. Каждая из них посвящена популярным персонажам франшизы: Марио, Йоши, Боузеру и принцессе Пич. Обувь украшена тематическими принтами, объемными элементами и эксклюзивными джиббитсами.
«Коллекция Crocs x Super Mario, созданная для поклонников всех возрастов, демонстрирует Грибное королевство в сочетании с фирменным комфортом и самовыражением Crocs в мире, где воображение и повседневная жизнь сливаются воедино», — говорится в новостном посте.
Одной из главных моделей стала синяя версия Super Mario Core Classic Clog с изображениями знаковых предметов из игр серии. Продажи новинок стартуют 15 июля.