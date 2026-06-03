Amazon отменил новые «Звездные врата»

Amazon закрыл новый сериал по вселенной «Звездных врат». Как сообщает Variety, руководство студии опасалось, что проект не привлечет широкую аудиторию за пределами уже сложившейся фан-базы.
Сериал анонсировали в конце 2025 года. Проектом должен был руководить Мартин Геро, начинавший карьеру в оригинальной телевизионной франшизе. Сообщалось, что к фильму привлечены ключевые создатели вселенной.
Сейчас Amazon по-прежнему ищет другие способы развивать франшизу. Контракт Геро со студией тоже остается в силе — он продолжит разрабатывать проекты в будущем.
В команду исполнительных продюсеров также должны были войти соавторы оригинального фильма 1994 года — режиссер Роланд Эммерих и сценарист Дин Девлин. Консультантами проекта стали бы Брэд Райт и Джо Маллоцци — ветераны франшизы, руководившие предыдущими сериалами.
Франшиза «Звездные врата» началась с фильма 1994 года с Куртом Расселлом и Джеймсом Спейдером. С 1997 по 2007 год выходил сериал «Звездные врата: ЗВ-1» с Ричардом Дином Андерсоном, за которым последовали «Звездные врата: Атлантида» (2004–2009) и другие проекты. Решение о возрождении франшизы было принято после покупки Amazon студии MGM в 2022 году.