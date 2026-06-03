Amazon отменил новые «Звездные врата»

Франшиза «Звездные врата» началась с фильма 1994 года с Куртом Расселлом и Джеймсом Спейдером. С 1997 по 2007 год выходил сериал «Звездные врата: ЗВ-1» с Ричардом Дином Андерсоном, за которым последовали «Звездные врата: Атлантида» (2004–2009) и другие проекты. Решение о возрождении франшизы было принято после покупки Amazon студии MGM в 2022 году.