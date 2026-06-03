Мартин Скорсезе поддержкал ИИ-технологии в кино

Американский режиссер Мартин Скорсезе выступил в поддержку использования искусственного интеллекта в кинопроцессе. Об этом написал Variety.
Оскароносный постановщик поделился, что применяет ИИ для создания раскадровок к фильмам. По словам Скорсезе, инструмент позволяет продумать каждую сцену намного быстрее, сэкономить время и усилия съемочной группы.
Скорсезе присоединился к компании Black Forest Labs в качестве советника. Комментируя эту новость, он напомнил, что всегда интересовался новыми возможностями: в «Хранителе времени» режиссер использовал 3D, в «Ирландце» — технологию омоложения.
«Кино — молодое искусство, ему всего около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты тому, как оно может развиваться», — сказал Скорсезе.
Создатель «Таксиста» вошел в число режиссеров, которые экспериментируют с искусственным интеллектом. Джеймс Кэмерон входит в совет директоров Stability AI, а Питер Джексон сравнил ИИ со спецэффектами и заявил, что не испытывает к нему неприязни.
Впрочем, не все в Голливуде так позитивно относятся к ИИ. Гильермо дель Торо считает приложение для создания искусства неуважением к настоящему творчеству. Кинематографист даже заявил, что скорее умрет, чем воспользуется генеративным ИИ в своих картинах.