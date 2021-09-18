На улице холодает, а значит, хочется больше времени проводить дома и готовить сытную и понятную пищу. Собрали для вас подборку рецептов, которые точно пригодятся осенью: от яблочных пирогов до персикового карри.
Блюда из сезонных продуктов
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Как съесть инжир: четыре идеи от московских шефов
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Нерка, ягоды, белые грибы и яблоки: гид по осенним продуктам
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Сезон лисичек: рецепт хумуса с грибами от «Абу Гош»
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Хеллоуин закончился, тыквы остались: четыре рецепта из яркого овоща
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Не пюре и не драники: 5 рецептов необычных блюд из картофеля
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Тащи лукошко: какие грибы собирать сейчас и как их готовить
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Мы типа грибы: как выбирать, где покупать и есть этим летом лисички
Согревающие блюда
Поваренная книга
Рецепт на выходные: персиковый карри
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Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
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Для согрева: как приготовить крем-суп из сезонных овощей
Осенние десерты
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Против осенней хандры: три рецепта простых, уютных десертов
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Рецепт на выходные: финиковый кекс с карамелью
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Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Поваренная книга
Как приготовить яблочный крамбл за 30 минут
Поваренная книга
Сладкая жизнь: как приготовить ароматные булочки с корицей и кардамоном
Поваренная книга
Как приготовить яблочный пирог: рецепт бренд-шефа Strelka Bar & Food