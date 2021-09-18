На улице холодает, а значит, хочется больше времени проводить дома и готовить сытную и понятную пищу. Собрали для вас подборку рецептов, которые точно пригодятся осенью: от яблочных пирогов до персикового карри.

Блюда из сезонных продуктов

Поваренная книга
Как съесть инжир: четыре идеи от московских шефов
Как съесть инжир: четыре идеи от московских шефов
Состояние еды
Нерка, ягоды, белые грибы и яблоки: гид по осенним продуктам
Нерка, ягоды, белые грибы и яблоки: гид по осенним продуктам
Поваренная книга
Сезон лисичек: рецепт хумуса с грибами от «Абу Гош»
Сезон лисичек: рецепт хумуса с грибами от «Абу Гош»
Поваренная книга
Хеллоуин закончился, тыквы остались: четыре рецепта из яркого овоща
Хеллоуин закончился, тыквы остались: четыре рецепта из яркого овоща
Поваренная книга
Не пюре и не драники: 5 рецептов необычных блюд из картофеля
Не пюре и не драники: 5 рецептов необычных блюд из картофеля
Состояние еды
Тащи лукошко: какие грибы собирать сейчас и как их готовить
Тащи лукошко: какие грибы собирать сейчас и как их готовить
Состояние еды
Мы типа грибы: как выбирать, где покупать и есть этим летом лисички
Мы типа грибы: как выбирать, где покупать и есть этим летом лисички

Согревающие блюда

Поваренная книга
Рецепт на выходные: персиковый карри
Рецепт на выходные: персиковый карри
Поваренная книга
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
Постно, но вкусно: 10 простых рецептов без мяса
Поваренная книга
Для согрева: как приготовить крем-суп из сезонных овощей
Для согрева: как приготовить крем-суп из сезонных овощей

Осенние десерты

Поваренная книга
Против осенней хандры: три рецепта простых, уютных десертов
Против осенней хандры: три рецепта простых, уютных десертов
Поваренная книга
Рецепт на выходные: финиковый кекс с карамелью
Рецепт на выходные: финиковый кекс с карамелью
Поваренная книга
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Своими руками: три простых десерта, чтобы приготовить дома
Поваренная книга
Как приготовить яблочный крамбл за 30 минут
Как приготовить яблочный крамбл за 30 минут
Поваренная книга
Сладкая жизнь: как приготовить ароматные булочки с корицей и кардамоном
Сладкая жизнь: как приготовить ароматные булочки с корицей и кардамоном
Поваренная книга
Как приготовить яблочный пирог: рецепт бренд-шефа Strelka Bar & Food
Как приготовить яблочный пирог: рецепт бренд-шефа Strelka Bar & Food