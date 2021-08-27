У инжира непродолжительный сезон — с августа до начала октября. Нужно обязательно успеть включить его в свое меню. Пухлый, мягкий и сладкий фрукт великолепно подходит для салатов, десертов, но может быть и самостоятельной закуской. Мы выбрали четыре рецепта с инжиром, которые помогут понять, как съесть его наилучшим образом.

Буррата с инжиром и соусом песто

Алексей Подлесных Бренд-шеф ресторанов «Урюк»

Буррату мы не могли не включить в меню: москвичи очень любят этот молодой сливочный сыр. Его можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, так и в обрамлении фруктов и орехов. Мы подаем буррату с вареньем из инжира и домашним соусом песто. Ингредиенты: — Сыр буррата — 1 шт.

— Соус песто — 20 г

— Варенье из целого инжира — 50 г

— Фисташки молотые — 5 г

Как готовить 01 Выложите на центр тарелки соус песто. На соус поместите мешочек сыра. 02 Вокруг бурраты выложите варенье и дольки инжира. 03 Украсьте блюдо молотыми фисташками.

Инжир с персиками и ванильным мороженым

Тарас Кириенко Шеф-повар ресторана Touchè

Блюдо создано по мотивам Peach Melba — классического десерта из мороженого. Огюст Эскофье, французский шеф ресторана при гостинице «Савой», придумал и посвятил его оперной диве Нелли Мелба в конце XIX века. К очищенным от кожуры персикам из оригинального рецепта я добавил свежий инжир, а малиновый соус заменил на карамельный. В ресторане мы подаем десерт с меренгой, опаливая ее горелкой. В домашних условиях можно обойтись и без фаер-шоу. Карамелизованные персики и инжир и без того прекрасны! Ингредиенты: — Масло сливочное — 20 г

— Сахар тростниковый — 20 г

— Персик — 220 г

— Инжир — 85 г

— Меренга — 20 г

— Печенье «Юбилейное» — 10 г

— Ванильное мороженое — 1 шарик (60 г)

— Микс трав — 2 г Для меренги:

— Белок — 50 г

— Вода — 22 мл

— Сахар — 100 г

Как готовить 01 Сначала нужно приготовить меренгу. Начните взбивать миксером белки на медленной скорости. Воду с сахаром нагрейте до 116°С градусов. 02 Не прекращая взбивать, тонкой струей введите горячий сироп в белки, увеличивая скорость вращения венчика. Взбивайте до получения глянцевой, плотной, пышной массы. 03 У персиков удалите косточки. Нарежьте персики и инжир дольками. 04 Печенье измельчите в крошку. Можно использовать ступку или убрать печенье в пакет и пройтись по нему скалкой. 05 В сковороду всыпьте тростниковый сахар и начните его растапливать. Когда сахар превратится в золотистую карамель, добавьте сливочное масло. 06 В сковороду с карамелью выложите дольки персика. Прогревайте их в карамели, постоянно помешивая. Добавьте инжир, прогрейте все вместе. 07 Для подачи возьмите тарелку с высокими бортами. На внутренний борт кондитерской кистью нанесите меренгу ровным тонким слоем. На этом можно остановиться, но если хочется красоты, прогрейте меренгу горелкой до красивого карамельного колера. 08 Выложите карамелизованные персики и инжир в тарелку. Середину присыпьте крошкой печенья, сверху выложите шарик мороженого. Украсьте миксом трав.

Тартар из пряного инжира с оливковым мороженым, корнями пырея и цветами роз

Андрей Колодяжный Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.»

Блюдо появилось совсем недавно, в рамках фестиваля тартаров Tartar Week. Наш тартар из инжира так понравился гостям, что мы решили оставить его в основном меню. ​​Ингредиенты: — Инжир — 120 г

— Зверобой — 5 г

— Иван-чай — 5 г

— Шалфей — 2 г

— Корица — 1 г

— Бадьян — 2 г

— Красное вино — 300 мл

— Чабрец — 2 г

— Сахар — 100 г

— Ванильное мороженое — 30 г

— Вода — 200 мл

— Лепестки розы — 30 г

— Корень пырея сухой — 40 г

— Белый шоколад — 20 г

— Пшеничная мука — 30 г

— Оливковое масло — 5 мл

Как готовить 01 Сначала приготовим соус из трав. Зверобой, иван-чай, шалфей, корицу и бадьян положите в сотейник и залейте вином. Варите на медленном огне, пока вина не станет в два раза меньше. В конце добавьте 50 грамм сахара и оставьте охлаждаться. 02 Разберите розу на лепестки. В сотейнике смешайте воду и 50 грамм сахара и варите сироп на медленном огне до появления карамельного оттенка. Положите лепестки розы в сироп, слегка проварите в течение 2 минут. Затем извлеките их из сиропа и подсушите в духовке при температуре 60 градусов в течение 5 минут. 03 Корень пырея смешайте с растопленным белым шоколадом и добавьте муку. Вымесите тесто. Слепите из него дерево и запекайте в духовке при температуре 160 градусов в течение 4–5 минут. 04 При подаче выложите кружочки инжира на тарелку. Полейте соусом из трав. Украсьте лепестками роз и выложите шарик мороженого к инжиру. Сбрызните оливковым маслом и сверху положите деревце из шоколада и корня пырея.

Салат из авокадо с инжиром и соусом васаби

Виталий Истомин Маэстро в «Ava. Патрики»

Этот салат — то, что обязательно нужно приготовить, пока сезон инжира не закончился. В нем свежий огурец, сельдерей, инжир и воздушная ароматная заправка на основе кунжутного масла и пасты васаби — получился отличный хрустящий микс. Ингредиенты: — Инжир — 80 г

— Стебель сельдерея — 10 г

— Авокадо — 50 г

— Кунжут — 1 чайная ложка

— Лук-сибулет — 2 г

— Редис — 20 г

— Огурец очищенный — 35 г

— Соус васаби — 30 г Для соуса:

— Васаби-паста — 20 г

— Соевый соус — 30 мл

— Уксус рисовый — 40 мл

— Масло кунжутное — 50 мл

— Мед цветочный — 100 г

— Мягкий тофу — 100 г

Как готовить 01 Пробейте все ингредиенты для соуса в блендере до однородной массы. 02 Инжир помойте и нарежьте произвольными дольками. Сельдерей, огурцы, редис очистите от верхней грубой кожицы и измельчите. Авокадо нарежьте кубиками. 03 Соедините ингредиенты в миске, добавьте соус и перемешайте. 04 Выложите салат в тарелку для подачи, украсьте кунжутом и мелко рубленным луком-сибулетом.