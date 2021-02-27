Карри — одновременно и приправа, и блюда с ней. Карри легко готовить и трудно испортить, а ингредиенты могут быть любыми: от лука и морковки до тыквы и нута. Шеф-повар Touch of Matcha Егор Рудольский рассказал нам про свой вариант: карри с персиком на кокосовом молоке.
Шеф-повар матча-бара Touch of Matcha
Почему персик
Персик в качестве ингредиента для карри я выбрал, потому что он вкусный и при этом редко встречается в горячих блюдах. Персики не впитывают соусы и остаются персиками, даже если их обжарить. В нашем карри они очень хорошо сочетаются с нежной остротой, небольшой кислинкой, нейтральной цветной капустой и кокосовым молоком. А сочетание острого, сладкого, соленого и горького вкуса идеально для любого блюда. А еще в Touch of Matcha у нас были персиковые среды — вот рецепт и сложился. Получилось вкусно и полезно.
Запасные варианты
Сейчас зима, и найти хорошие свежие персики сложно. У нас это получается, но можно приготовить и с консервированными — они есть везде. Но вот на консервированные ананасы персики заменять не стоит. Ананас слишком яркий, с ним все становится ананасовым. Кроме того, есть поговорка: когда ты ешь ананас, он ест тебя. Мы хотим съесть карри, а не чтобы карри съел нас.
Кокосовое молоко можно заменить на другое растительное с нейтральным вкусом. Идеальный вариант — рисовое или овсяное молоко. Миндальное лучше не брать: оно слишком яркое. А вот вместо коровьего молока лучше взять 10–11%-ные сливки — примерно такая жирность у кокосового молока. Но я предпочитаю кокосовое по двум причинам. Во-первых, оно почти всем нравится. Во-вторых, у кокосового молока состав близок к человеческой крови, а значит, вы практически едите человека!
За чем следить
Главное в этом рецепте — правильное использование самих специй. Мы используем карри-пасту. Ее важно сначала развести молоком, иначе вам может попасться острый комочек специй, который забьет ваши рецепторы, и вы не поймете, что вы едите.
Паста карри продается во многих супермаркетах, но можно взять и порошок карри. Важно понять, насколько он острый, и также развести молоком. Карри добавляется на последней стадии, когда основа уже стоит на медленном огне и чуть побулькивает. Добавили карри, размешали, попробовали, если нравится — можно есть.
Персиковый карри
Ингредиенты:
— Белый лук — 30 г
— Персик — 100 г
— Цветная капуста — 100 г
— Карри-паста — 10 г
— Лимонный фрэш — 4 мл
— Кокосовое молоко — 200 мл
— Тамари (соевый соус) — 20 мл
— Масло растительное — 20 мл
— Рис басмати — 200 г
— Масло авокадо — 20 мл
— Красный базилик — 3 г
— Петрушка — 3 г
Как готовить:
Отварите рис любимым способом или следуйте указаниям на упаковке.
Лук почистите и нарежьте кубиком.
Персик освободите от косточки и нарежьте дольками. Дольки еще раз разрежьте пополам.
Цветную капусту разберите на соцветия.
Отделите 1/3 кокосового молока и смешайте с пастой карри, чтобы не осталось комочков.
В сотейнике или сковороде с высоким бортиком разогрейте растительное масло, быстро обжарьте на нем лук и добавьте цветную капусту. Готовьте 2–3 минуты, непрерывно помешивая. Убавьте огонь до среднего.
Добавьте персик в сотейник к овощам, обжаривайте 1 минуту.
Добавьте в сотейник оставшееся кокосовое молоко и молоко, смешанное с карри, лимонный фрэш, тамари. После закипания тушите 3 минуты.
В центр боула выложите рис горкой. Если хочется красоты, используйте форму-купол или пиалу подходящего размера. Налейте на рис получившийся карри.
Сверху сбрызните маслом авокадо, украсьте базиликом и петрушкой. Можно есть!