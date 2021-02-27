Почему персик

Персик в качестве ингредиента для карри я выбрал, потому что он вкусный и при этом редко встречается в горячих блюдах . Персики не впитывают соусы и остаются персиками, даже если их обжарить. В нашем карри они очень хорошо сочетаются с нежной остротой, небольшой кислинкой, нейтральной цветной капустой и кокосовым молоком. А сочетание острого, сладкого, соленого и горького вкуса идеально для любого блюда. А еще в Touch of Matcha у нас были персиковые среды — вот рецепт и сложился. Получилось вкусно и полезно.

Запасные варианты

Сейчас зима, и найти хорошие свежие персики сложно. У нас это получается, но можно приготовить и с консервированными — они есть везде. Но вот на консервированные ананасы персики заменять не стоит. Ананас слишком яркий, с ним все становится ананасовым. Кроме того, есть поговорка: когда ты ешь ананас, он ест тебя. Мы хотим съесть карри, а не чтобы карри съел нас.

Кокосовое молоко можно заменить на другое растительное с нейтральным вкусом. Идеальный вариант — рисовое или овсяное молоко. Миндальное лучше не брать: оно слишком яркое. А вот вместо коровьего молока лучше взять 10–11%-ные сливки — примерно такая жирность у кокосового молока. Но я предпочитаю кокосовое по двум причинам. Во-первых, оно почти всем нравится. Во-вторых, у кокосового молока состав близок к человеческой крови, а значит, вы практически едите человека!

За чем следить

Главное в этом рецепте — правильное использование самих специй. Мы используем карри-пасту. Ее важно сначала развести молоком , иначе вам может попасться острый комочек специй, который забьет ваши рецепторы, и вы не поймете, что вы едите.

Паста карри продается во многих супермаркетах, но можно взять и порошок карри. Важно понять, насколько он острый, и также развести молоком. Карри добавляется на последней стадии, когда основа уже стоит на медленном огне и чуть побулькивает. Добавили карри, размешали, попробовали, если нравится — можно есть.