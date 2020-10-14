Из запеченных томатов, тыквы, кукурузы и грибов — московские шеф-повара поделились с «Афишей Daily» своими рецептами супов-пюре, которые как нельзя лучше согреют в холодеющий осенний день.

Тыквенный суп «Северяне», шеф-повар Георгий Троян

Ингредиенты — Тыква баттернат — 1 кг

— Кокосовое молоко — 400 мл

— Сливочное масло — 20 г

— Чеснок — 20 г

— Тимьян — 5 г

— Оливковое масло — 20 г

— Тигровые креветки — 50 г

— Мякоть кокоса — 20 г

— Тыквенное масло — 30 г

— Карри-паста — 25 г

Как готовить 01 Тыкву нарезать крупными кусками. Добавить оливковое масло, тимьян, чеснок и запекать до готовности в духовке при температуре 200 градусов. Готовую тыкву очистить от кожуры. 02 В кокосовое молоко добавить карри-пасту и довести до кипения. 03 Частями добавить молочную смесь к тыкве, пробить блендером. Затем добавить сливочное масло по вкусу, а также тыквенное масло, соль. Пробить блендером до гладкой текстуры. 04 Креветки крупно нарезать, обжарить на оливковом масле. 05 Разлить суп по тарелкам, сверху выложить креветки, полить тыквенным маслом, украсить мякотью кокоса.

Грибной крем-суп «Город-сад», бренд-шеф Максим Голосов

Ингредиенты — Шампиньоны — 225 г

— Лук-порей — 34 г

— Вода — 250 мл

— Кокосовое молоко — 50 г

— Оливковое масло — 30 г

— Соль — 3 г

— Тимьян — 0,5 г

— Розмарин — 0,5 г

— Репчатый лук — 90 г

— Лесные грибы (сухие) — 1 г

Как готовить 01 Обжарить в разогретой кастрюле мелконарезанные лук-порей и репчатый лук до золотистого цвета. Добавить тимьян и розмарин. 02 Добавить нарезаные шампиньоны, сухие грибы и воду. Варить на медленном огне около 5–7 минут. 03 Добавить кокосовое молоко и варить еще 2–3 минуты. 04 Взбить готовый суп погружным блендером до однородной консистенции.

Суп-пюре из запеченных томатов Шеф-повар Владимир Чистяков

Ингредиенты — Томаты — 1,5 кг

— Чеснок — 3 зубчика

— Лук — 60 г

— Болгарский перец — 60 г

— Столовое вино (белое или красное) — 200 г

— Оливковое масло — 80 г

— Соль — 2 г

— Сахар — 5 г

— Сухой бульон — 2 г

— Паприка — 2 г

— Сливочный сыр — 20 г

— Базилик — 1 г

Как готовить 01 Томаты тщательно вымыть, вырезать место прикрепления плодоножки и уложить их в форму для запекания вырезанной частью вверх. 02 Мелко нарезать чеснок, лук и перец, отправить к помидорам. Туда же добавить оливковое масло и вино. В каждый томат насыпать немного сахара и соли. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45–50 минут. 03 Частями пробить блендером получившуюся смесь, протереть через сито, перелить в кастрюлю и поставить на средний огонь. 04 Добавить по вкусу сухой бульон, оливковое масло, сахар, соль и паприку. Довести до кипения. 05 Разлить по тарелкам, добавить в центр немного творожного сыра, свежий базилик и оливковое масло.

Кукурузный суп с крабом Uilliam’s, бренд-шеф Уиллиам Ламберти

Ингредиенты — Кукурузные зерна — 300 г

— Лук — 200 г

— Картофель — 200 г

— Чеснок — 5 г

— Молоко — 300 г

— Сливочное масло — 50 г

— Оливковое масло — 25 г

— Мясо краба — 150 г

— Соль, перец — по вкусу

— Эстрагон — для украшения



Как готовить 01 Лук мелко нарезать, картофель — кубиком, измельчить лук. 02 Зерна кукурузы, лук, чеснок и картофель обжарить на сливочном масле, залить молоком и варить до готовности около 30 минут. 03 Добавить оливковое масло, соль, перец. Пробить до кремовой консистенции в блендере. 04 Разлить суп по тарелкам. Сверху выложить краба, листики эстрагона, полить немного оливковым маслом.

Тыквенный суп с кокосовыми сливками Beloque, шеф-повар Максим Болотин

Ингредиенты — Очищенная тыква — 400 г

— Оливковое масло — 75 г

— Кленовый сироп — 20 г

— Репчатый лук — 150 г

— Морковь — 150 г

— Вода — 700 г

— Соль — 7 г

— Свежий имбирь — 15 г

— Корица (палочки) — 7 г

— Кокосовое молоко (лучше фирмы Aroy-D) — 400 мл Для подачи — тыквенные семечки в карамели — Тыквенные семечки — 100 г

— Вода — 100 г

— Сахар — 100 г

Как готовить 01 Нарезать тыкву крупными кусками и запечь в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. 02 Смешать в сотейнике оливковое масло, нарезанный полукольцами лук, мелко натертые имбирь и морковь, обжарить. 03 Добавить печеную тыкву, залить водой, добавить корицу. Довести до кипения. Затем достать корицу и пробить блендером, постепенно добавляя кленовый сироп и соль. 04 Кокосовые сливки выпарить в сотейнике до половины объема. 05 Тыквенные семечки, воду и сахар смешать в сотейнике и варить около 7 минут до образования густого сиропа. Затем процедить, выложить на противень и запекать в духовке при 180 градусах до образования карамельного оттенка. 06 Разлить суп по тарелкам, сверху аккуратно выложить охлажденные кокосовые сливки, посыпать семечками в карамели.