01

В кухонном комбайне измельчить орехи и кокосовую стружку. Добавить специи, финики, кокосовое масло и тертую морковь. Хорошо перемешать — должна получиться очень густая масса. Собрать массу в шар и убрать в холодильник на 30 минут.