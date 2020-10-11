Теплый творожный пирог, пятиминутный шоколадный фондан и веганский морковный торт — три рецепта несложной выпечки, которая сделает серый осенний день или вечер чуточку лучше.

Ватрушка с топленым творогом

Кафе «Без Рецепта», концепт-шеф Алена Андреасян

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Ингредиенты

— Рисовая мука — 450 г 
— Миндальная мука — 20 г 
— Топленое масло — 180 г
— Кокосовый сахар — 50 г
— Лимонный сок — 10 мл 
— Цедра лимона — по вкусу
— Топленый творог — 350 г 
— Яйцо — 1 шт.
— Сироп топинамбура — 20 мл
— Ваниль — по вкусу

Для подачи

— Сметана — по вкусу
— Хурма — ломтик
— Лимонная цедра — по вкусу

Как готовить

01

Руками растереть холодное сливочное масло вместе с мукой и сахаром. Добавить лимонный сок и, по желанию, цедру лимона.

02

Творог, ваниль, сироп топинамбура и яйцо взбить при помощи блендера.

03

В маленькую форму выложить 70% теста. Сверху творожную массу, затем оставшееся тесто.

04

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.

05

Можно подавать со сметаной, лимонной цедрой и кусочком спелой хурмы.

Шоколадный фондан с ванильным мороженным

Кафе Музея современного искусства «Гараж», шеф-кондитер Елена Набиулина

Ингредиенты

— Горький шоколад — 200 г
— Сливочное масло — 200 г
— Яйца — 5 шт.
— Мука — 5 ст. л.
— Сахар — 7 ст. л.

Для подачи

— Ванильное мороженое — по вкусу

Как готовить

01

Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.

02

Отделить белки и желтки. Вмешать в топленый шоколад желтки.

03

В отдельной емкости взбить белки с сахаром до «твердых пик» — когда миску с белком можно смело перевернуть.

04

Добавить частями белковую массу в шоколад. Затем через сито небольшими порциями ввести муку. Аккуратно перемешать.

05

Переложить в форму. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 5 минут в зависимости от размера формы.

06

Подавать теплым с шариком ванильного мороженого.

Веганский морковный торт

Кондитерская «Тут не пекут», концепт-шеф Александра Санталова

Ингредиенты

— Грецкий орех — 100 г
— Кокосовая стружка — 70 г 
— Кокосовое масло — 1 ст. л.
— Финики — 10 шт.
— Корица — 1 ч. л.
— Морковь — 120 г
— Кардамон — на кончике ножа
— Экстракт ванили — 1 ч. л.
— Сироп топинамбура — 1 ст. л.
— Кокосовые сливки — 1 банка

Для подачи

— Свежие ягоды — по вкусу

Дополнительно

— Кулинарное кольцо (14 см)

Как готовить

01

В кухонном комбайне измельчить орехи и кокосовую стружку. Добавить специи, финики, кокосовое масло и тертую морковь. Хорошо перемешать — должна получиться очень густая масса. Собрать массу в шар и убрать в холодильник на 30 минут.

02

Затем раскатать скалкой пласт толщиной около 8 мм. Вырезать кулинарным кольцом круг. Снова собрать остатки теста в шар. Повторить все действия еще дважды — должно получиться три коржа.

03

Для крема в глубокой миске соединить кокосовые сливки и сироп топинамбура. Взбить миксером в течение 5-7 минут, пока сливки не загустеют.

04

Поочередно сложить коржи и крем. Украсить свежими ягодами. Убрать в холодильник минимум на два часа.

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