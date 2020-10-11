Теплый творожный пирог, пятиминутный шоколадный фондан и веганский морковный торт — три рецепта несложной выпечки, которая сделает серый осенний день или вечер чуточку лучше.
Ватрушка с топленым творогом
Кафе «Без Рецепта», концепт-шеф Алена Андреасян
Ингредиенты
— Рисовая мука — 450 г
— Миндальная мука — 20 г
— Топленое масло — 180 г
— Кокосовый сахар — 50 г
— Лимонный сок — 10 мл
— Цедра лимона — по вкусу
— Топленый творог — 350 г
— Яйцо — 1 шт.
— Сироп топинамбура — 20 мл
— Ваниль — по вкусу
Для подачи
— Сметана — по вкусу
— Хурма — ломтик
— Лимонная цедра — по вкусу
Как готовить
Руками растереть холодное сливочное масло вместе с мукой и сахаром. Добавить лимонный сок и, по желанию, цедру лимона.
Творог, ваниль, сироп топинамбура и яйцо взбить при помощи блендера.
В маленькую форму выложить 70% теста. Сверху творожную массу, затем оставшееся тесто.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут.
Можно подавать со сметаной, лимонной цедрой и кусочком спелой хурмы.
Шоколадный фондан с ванильным мороженным
Кафе Музея современного искусства «Гараж», шеф-кондитер Елена Набиулина
Ингредиенты
— Горький шоколад — 200 г
— Сливочное масло — 200 г
— Яйца — 5 шт.
— Мука — 5 ст. л.
— Сахар — 7 ст. л.
Для подачи
— Ванильное мороженое — по вкусу
Как готовить
Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.
Отделить белки и желтки. Вмешать в топленый шоколад желтки.
В отдельной емкости взбить белки с сахаром до «твердых пик» — когда миску с белком можно смело перевернуть.
Добавить частями белковую массу в шоколад. Затем через сито небольшими порциями ввести муку. Аккуратно перемешать.
Переложить в форму. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 5 минут в зависимости от размера формы.
Подавать теплым с шариком ванильного мороженого.
Веганский морковный торт
Кондитерская «Тут не пекут», концепт-шеф Александра Санталова
Ингредиенты
— Грецкий орех — 100 г
— Кокосовая стружка — 70 г
— Кокосовое масло — 1 ст. л.
— Финики — 10 шт.
— Корица — 1 ч. л.
— Морковь — 120 г
— Кардамон — на кончике ножа
— Экстракт ванили — 1 ч. л.
— Сироп топинамбура — 1 ст. л.
— Кокосовые сливки — 1 банка
Для подачи
— Свежие ягоды — по вкусу
Дополнительно
— Кулинарное кольцо (14 см)
Как готовить
В кухонном комбайне измельчить орехи и кокосовую стружку. Добавить специи, финики, кокосовое масло и тертую морковь. Хорошо перемешать — должна получиться очень густая масса. Собрать массу в шар и убрать в холодильник на 30 минут.
Затем раскатать скалкой пласт толщиной около 8 мм. Вырезать кулинарным кольцом круг. Снова собрать остатки теста в шар. Повторить все действия еще дважды — должно получиться три коржа.
Для крема в глубокой миске соединить кокосовые сливки и сироп топинамбура. Взбить миксером в течение 5-7 минут, пока сливки не загустеют.
Поочередно сложить коржи и крем. Украсить свежими ягодами. Убрать в холодильник минимум на два часа.