Картофель — один из самых популярных ингредиентов в домах россиян. Готовят из него, как правило, все самое простое: варят в мундире, жарят, делают пюре или драники. «Афиша Daily» попросила шеф-поваров московских ресторанов поделиться рецептами блюд из клубня растения, которые перевернут ваше представление о нем.

Испанская тортилья из картофеля

Наташа Березова Шеф-повар

«Тортилья — не только кукурузные лепешки из Южной Америки. Так называют и испанский картофельный омлет. Традиционное крестьянское блюдо из горных районов Наварры — дикого, но симпатичного региона Испании. В наше время — один из самых распространенных видов тапас, то есть испанских закусок. Блюдо можно есть горячим или охладить, разрезать на дольки и подавать хоть с анчоусами, хоть с сыром, хоть с хамоном. Обычно картофель жарят в большом количестве растительного масла, но я решила пойти другим путем: использовала меньше масла и добавила немного воды. Картофель выбирайте не сильно рассыпчатый, желательно молодой, спрашивайте сорта для жарки».

Ингредиенты на 6–8 порций

Репчатый лук — 100 г

Очищенный картофель — 500 г

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Вода — 500 мл

Яйца — 5 шт.

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу Для приготовления понадобится сковорода с антипригарным покрытием диаметром 25 см и плоская тарелка чуть больше сковородки.

Как готовить: 01 Нарежьте лук тонкими полукольцами и картофель дольками толщиной примерно 3 мм. 02 Разогрейте в сковороде 2,5 столовой ложки оливкового масла, добавьте лук, посолите и обжаривайте почти до готовности на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы лук стал прозрачным, но не золотистым. 03 Добавьте картофель и воду, еще раз посолите, перемешайте и закройте крышкой. Периодически помешивайте. Если картошка начнет сильно пригорать, уменьшите огонь и добавьте еще 1–2 ложки воды. 04 Взбейте яйца в глубокой емкости, немного посолите. 05 Когда картошка будет полностью готова, переложите содержимое сковороды в холодную яичную смесь, размешайте и закройте крышкой. Оставьте на 10 минут. 06 Еще раз разогрейте сковороду и смажьте ее оставшимся маслом. 07 Снова размешайте яично-картофельную смесь и жарьте на среднем огне, пока низ тортильи не станет коричнево-карамельным, а самый верх не останется слегка сыроватым и жидким. 08 Накройте сковороду тарелкой и уверенно переверните тортилью. Аккуратно сдвиньте омлет с тарелки сырой стороной вниз и готовьте еще 5 минут на среднем огне, проверяя, чтобы блюдо не пригорело. 09 Повторите манипуляцию с тарелкой и подайте тортилью на стол. Можно посыпать зеленью или копченой паприкой.

Картофельный хумус

Руслан Поляков Шеф-повар Gentle

«Картофельный хумус мы готовим как альтернативу традиционному. Cпособ приготовления так же прост, как и у пюре. Кроме картошки, добавляем масло и пасту из кунжута и сливки, которые отлично дополняют вкус блюда».

Ингредиенты на 2 порции

Картофель — 250 г

Сливки 22%-ные — 50 мл

Тхина (кунжутная паста) — 20 г

Кунжутное масло — 20 мл

Сливочное масло — 15 г

Растительное масло — 30 мл

Репчатый лук — 100 г

Соль — 5 г

Как готовить: 01 Очистите картофель и поставьте вариться на медленном огне до полной готовности. 02 Мелко нарежьте лук, обжарьте на слабом огне до мягкости. После этого измельчите его в блендере до состояния пюре. 03 Отваренный картофель протрите через сито или разомните до состояния пюре. 04 Доведите сливки до кипения. 05 В готовое картофельное пюре добавьте тхину, кунжутное масло, луковое пюре, сливочное масло, горячие сливки и соль. Тщательно все перемешайте до однородной консистенции и дайте остыть.

Ньокки из картофеля

Николай Вовчинский Шеф-повар ресторана Loro

«Ньокки — традиционное блюдо итальянской кухни. Его аналог в странах СНГ — ленивые вареники. Дома их можно сделать сразу впрок, часть заморозить и готовить при необходимости за 5 минут для быстрого завтрака, обеда или ужина».

Ингредиенты на 2 порции Для ньокки:

Картофель — 220 г

Кукурузный крахмал — 24 г

Яйцо — 0,5 шт.

Соль — 1 г

Пармезан — 20 г

Мускатный орех — 1 г Для соуса:

Сливочное масло — 80 г

Вода — 200 мл

Лимонный сок — 10 мл

Пармезан — 20 г Для укропного масла:

Укроп — 50 г

Масло виноградной косточки — 100 мл Для украшения:

Черная, щучья или красная икра — 20 г

Укроп — 4 г

Как готовить: 01 Сделайте укропное масло. Оторвите листья укропа от стебля и разогрейте масло виноградной косточки до 90 градусов, воспользовавшись термометром. Положите укроп и масло в блендер и на максимальной скорости измельчите до однородной массы. После этого пропустите полученную смесь через сито для отделения мелких частиц от масла. 02 Для ньокки картофель предварительно проткните ножом в нескольких местах и запеките в кожуре в духовке до готовности. После разрежьте его пополам, извлеките ложкой мякоть и протрите через сито. 03 Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы. Отрежьте небольшой кусок полученного теста и раскатайте его в тонкий жгут толщиной 7 мм. Нарежьте на кусочки по 1 см. 04 Вскипятите воду и варите ньокки в подсоленной воде, пока они не всплывут. 05 Для соуса: масло, воду и лимонный сок доведите до кипения и варите до густоты. Добавьте в соус готовые ньокки, пармезан, быстро все перемешайте и выложите на тарелки. Сверху блюдо можно украсить икрой, несколькими каплями укропного масла и листьями укропа.

Картофельные суши

Артем Чудненко Шеф-повар ресторана Alice

«Я предлагаю посмотреть на суши иначе и приготовить их с картофелем вместо риса. Картофельная основа такая же, как в перуанском блюде кауза, в котором слоями укладывают картофельное пюре с соком лайма и начинку. Экспериментировать с этой основной можно как душе угодно. Все требуемые редкие ингредиенты можно купить в магазинах азиатских продуктов, например в супермаркете „Азия“. Рецепт не простой, но зато результат точно удивит!»

Ингредиенты на 8–10 порций Для каузы:

Картофель очищенный — 450 г

Бульон даси — 500 мл

Бульон кацуо-даси — 200 мл (или 700 мл легкого рыбного бульона)

Лимон — 15 г

Розмарин — 5 г

Оливковое масло — 80 мл

Специи шичими — 1 г

Соевый соус — 5 мл Для бульона даси:

Водоросли комбу — 35 г

Вода — 1000 мл Для бульона кацуо-даси:

Бульон даси — 200 мл

Стружка тунца бонито — 10 г Для суши:

Листы нори — 5 шт.

Тунец, лосось или икра — 100–120 г

Японский майонез (можно заменить обычным) — 50 г Для маринада для рыбы:

Соевый соус — 100 мл

Сок лайма — 100 мл

Масло виноградной косточки — 100 мл

Как готовить: 01 Сначала нужно сварить бульоны. Для даси сделайте ножницами разрезы по всему периметру водорослей. Погрузите их в воду комнатной температуры и настаивайте 2 часа. Затем поставьте на медленный огонь и варите при температуре 80 градусов 1 час. 02 Для кацуо даси соедините бульон даси и стружку тунца, поставьте на медленный огонь и варите 30 минут. 03 Для каузы заверните лимон и розмарин в марлю и завяжите. 04 Нарежьте картофель кубиками. Положите его в холодную смесь бульонов, добавьте мешочек с лимоном и розмарином и варите 40 минут. 05 Протрите без бульона через сито, добавьте оливковое масло и шичими. Постепенно добавляйте бульон и перемешивайте, доведите до консистенции очень густого пюре. Дайте остыть. 06 Рыбу нарежьте тонкими слайсами. Смешайте сок лайма и соевый соус, добавьте масло виноградной косточки. Положите в эту смесь рыбу на 10–15 минут. 07 Нарежьте нори полосками шириной примерно 5 см. 08 Отщипните часть холодной каузы и сформируйте основу суши. Добавьте сверху каплю японского майонеза, выложите на нори и накройте рыбой или икрой. Повторите действие с остальными суши.

Картофельный гратен

Денис Крупеня Шеф-повар ресторанов Wine & Crab

«Картофельный гратен можно подавать как самостоятельное блюдо или в паре с тартаром из говядины или икрой щуки и сметаной, если вы не едите мясо. Так блюдо будет сытнее, а вкус ярче».

Ингредиенты на 6–8 порций

Картофель — 2 кг

Сливки 33%-ные — 340 мл

Сыр пекорино (или другой твердый) — 100 г

Соль — 3 г

Перец — 2 г

Как готовить: 01 Почистите картофель и нарежьте тонкими лепестками толщиной 1–2 мм на слайсере или ножом. 02 Вскипятите воду и опустите в нее нарезанный картофель, доведите до кипения и достаньте его через минуту. 03 Натрите сыр на мелкой терке. 04 Дно прямоугольной формы (примерно 10×20 см) застелите пергаментом и выложите слои картофеля, периодически поливая сливками и посыпая сыром. Не забывайте солить и перчить. Повторяйте действие, пока не закончится картофель. 05 Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник. При подаче отрежьте кусок нужного размера и обжарьте на растительном масле.