Картофель — один из самых популярных ингредиентов в домах россиян. Готовят из него, как правило, все самое простое: варят в мундире, жарят, делают пюре или драники. «Афиша Daily» попросила шеф-поваров московских ресторанов поделиться рецептами блюд из клубня растения, которые перевернут ваше представление о нем.

Испанская тортилья из картофеля

Наташа Березова

Шеф-повар

«Тортилья — не только кукурузные лепешки из Южной Америки. Так называют и испанский картофельный омлет. Традиционное крестьянское блюдо из горных районов Наварры — дикого, но симпатичного региона Испании. В наше время — один из самых распространенных видов тапас, то есть испанских закусок. Блюдо можно есть горячим или охладить, разрезать на дольки и подавать хоть с анчоусами, хоть с сыром, хоть с хамоном. Обычно картофель жарят в большом количестве растительного масла, но я решила пойти другим путем: использовала меньше масла и добавила немного воды. Картофель выбирайте не сильно рассыпчатый, желательно молодой, спрашивайте сорта для жарки».

Ингредиенты на 6–8 порций


  • Репчатый лук — 100 г
  • Очищенный картофель — 500 г
  • Оливковое масло — 3 столовые ложки
  • Вода — 500 мл
  • Яйца — 5 шт.
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Для приготовления понадобится сковорода с антипригарным покрытием диаметром 25 см и плоская тарелка чуть больше сковородки.

Как готовить:

01

Нарежьте лук тонкими полукольцами и картофель дольками толщиной примерно 3 мм.

02

Разогрейте в сковороде 2,5 столовой ложки оливкового масла, добавьте лук, посолите и обжаривайте почти до готовности на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы лук стал прозрачным, но не золотистым.

03

Добавьте картофель и воду, еще раз посолите, перемешайте и закройте крышкой. Периодически помешивайте. Если картошка начнет сильно пригорать, уменьшите огонь и добавьте еще 1–2 ложки воды.

04

Взбейте яйца в глубокой емкости, немного посолите.

05

Когда картошка будет полностью готова, переложите содержимое сковороды в холодную яичную смесь, размешайте и закройте крышкой. Оставьте на 10 минут.

06

Еще раз разогрейте сковороду и смажьте ее оставшимся маслом.

07

Снова размешайте яично-картофельную смесь и жарьте на среднем огне, пока низ тортильи не станет коричнево-карамельным, а самый верх не останется слегка сыроватым и жидким.

08

Накройте сковороду тарелкой и уверенно переверните тортилью. Аккуратно сдвиньте омлет с тарелки сырой стороной вниз и готовьте еще 5 минут на среднем огне, проверяя, чтобы блюдо не пригорело.

09

Повторите манипуляцию с тарелкой и подайте тортилью на стол. Можно посыпать зеленью или копченой паприкой.

Картофельный хумус

Руслан Поляков

Шеф-повар Gentle

«Картофельный хумус мы готовим как альтернативу традиционному. Cпособ приготовления так же прост, как и у пюре. Кроме картошки, добавляем масло и пасту из кунжута и сливки, которые отлично дополняют вкус блюда».

Ингредиенты на 2 порции


  • Картофель — 250 г
  • Сливки 22%-ные — 50 мл
  • Тхина (кунжутная паста) — 20 г
  • Кунжутное масло — 20 мл
  • Сливочное масло — 15 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Репчатый лук — 100 г
  • Соль — 5 г

Как готовить:

01

Очистите картофель и поставьте вариться на медленном огне до полной готовности.

02

Мелко нарежьте лук, обжарьте на слабом огне до мягкости. После этого измельчите его в блендере до состояния пюре.

03

Отваренный картофель протрите через сито или разомните до состояния пюре.

04

Доведите сливки до кипения.

05

В готовое картофельное пюре добавьте тхину, кунжутное масло, луковое пюре, сливочное масло, горячие сливки и соль. Тщательно все перемешайте до однородной консистенции и дайте остыть.

Ньокки из картофеля

Николай Вовчинский

Шеф-повар ресторана Loro

«Ньокки — традиционное блюдо итальянской кухни. Его аналог в странах СНГ — ленивые вареники. Дома их можно сделать сразу впрок, часть заморозить и готовить при необходимости за 5 минут для быстрого завтрака, обеда или ужина».

Ингредиенты на 2 порции

Для ньокки:


  • Картофель — 220 г
  • Кукурузный крахмал — 24 г
  • Яйцо — 0,5 шт.
  • Соль — 1 г
  • Пармезан — 20 г
  • Мускатный орех — 1 г

Для соуса:


  • Сливочное масло — 80 г
  • Вода — 200 мл
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Пармезан — 20 г

Для укропного масла:


  • Укроп — 50 г
  • Масло виноградной косточки — 100 мл

Для украшения:


  • Черная, щучья или красная икра — 20 г
  • Укроп — 4 г

Как готовить:

01

Сделайте укропное масло. Оторвите листья укропа от стебля и разогрейте масло виноградной косточки до 90 градусов, воспользовавшись термометром. Положите укроп и масло в блендер и на максимальной скорости измельчите до однородной массы. После этого пропустите полученную смесь через сито для отделения мелких частиц от масла.

02

Для ньокки картофель предварительно проткните ножом в нескольких местах и запеките в кожуре в духовке до готовности. После разрежьте его пополам, извлеките ложкой мякоть и протрите через сито.

03

Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы. Отрежьте небольшой кусок полученного теста и раскатайте его в тонкий жгут толщиной 7 мм. Нарежьте на кусочки по 1 см.

04

Вскипятите воду и варите ньокки в подсоленной воде, пока они не всплывут.

05

Для соуса: масло, воду и лимонный сок доведите до кипения и варите до густоты. Добавьте в соус готовые ньокки, пармезан, быстро все перемешайте и выложите на тарелки. Сверху блюдо можно украсить икрой, несколькими каплями укропного масла и листьями укропа.

Картофельные суши

Артем Чудненко

Шеф-повар ресторана Alice

«Я предлагаю посмотреть на суши иначе и приготовить их с картофелем вместо риса. Картофельная основа такая же, как в перуанском блюде кауза, в котором слоями укладывают картофельное пюре с соком лайма и начинку. Экспериментировать с этой основной можно как душе угодно. Все требуемые редкие ингредиенты можно купить в магазинах азиатских продуктов, например в супермаркете „Азия“. Рецепт не простой, но зато результат точно удивит!»

Ингредиенты на 8–10 порций

Для каузы:


  • Картофель очищенный — 450 г
  • Бульон даси — 500 мл
  • Бульон кацуо-даси — 200 мл (или 700 мл легкого рыбного бульона)
  • Лимон — 15 г
  • Розмарин — 5 г
  • Оливковое масло — 80 мл
  • Специи шичими — 1 г
  • Соевый соус — 5 мл

Для бульона даси:


  • Водоросли комбу — 35 г
  • Вода — 1000 мл

Для бульона кацуо-даси:


  • Бульон даси — 200 мл
  • Стружка тунца бонито — 10 г

Для суши:


  • Листы нори — 5 шт.
  • Тунец, лосось или икра — 100–120 г
  • Японский майонез (можно заменить обычным) — 50 г

Для маринада для рыбы:


  • Соевый соус — 100 мл
  • Сок лайма — 100 мл
  • Масло виноградной косточки — 100 мл

Как готовить:

01

Сначала нужно сварить бульоны. Для даси сделайте ножницами разрезы по всему периметру водорослей. Погрузите их в воду комнатной температуры и настаивайте 2 часа. Затем поставьте на медленный огонь и варите при температуре 80 градусов 1 час.

02

Для кацуо даси соедините бульон даси и стружку тунца, поставьте на медленный огонь и варите 30 минут.

03

Для каузы заверните лимон и розмарин в марлю и завяжите.

04

Нарежьте картофель кубиками. Положите его в холодную смесь бульонов, добавьте мешочек с лимоном и розмарином и варите 40 минут.

05

Протрите без бульона через сито, добавьте оливковое масло и шичими. Постепенно добавляйте бульон и перемешивайте, доведите до консистенции очень густого пюре. Дайте остыть.

06

Рыбу нарежьте тонкими слайсами. Смешайте сок лайма и соевый соус, добавьте масло виноградной косточки. Положите в эту смесь рыбу на 10–15 минут.

07

Нарежьте нори полосками шириной примерно 5 см.

08

Отщипните часть холодной каузы и сформируйте основу суши. Добавьте сверху каплю японского майонеза, выложите на нори и накройте рыбой или икрой. Повторите действие с остальными суши.

Картофельный гратен

Денис Крупеня

Шеф-повар ресторанов Wine & Crab

«Картофельный гратен можно подавать как самостоятельное блюдо или в паре с тартаром из говядины или икрой щуки и сметаной, если вы не едите мясо. Так блюдо будет сытнее, а вкус ярче».

Ингредиенты на 6–8 порций


  • Картофель — 2 кг
  • Сливки 33%-ные — 340 мл
  • Сыр пекорино (или другой твердый) — 100 г
  • Соль — 3 г
  • Перец — 2 г

Как готовить:

01

Почистите картофель и нарежьте тонкими лепестками толщиной 1–2 мм на слайсере или ножом.

02

Вскипятите воду и опустите в нее нарезанный картофель, доведите до кипения и достаньте его через минуту.

03

Натрите сыр на мелкой терке.

04

Дно прямоугольной формы (примерно 10×20 см) застелите пергаментом и выложите слои картофеля, периодически поливая сливками и посыпая сыром. Не забывайте солить и перчить. Повторяйте действие, пока не закончится картофель.

05

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник. При подаче отрежьте кусок нужного размера и обжарьте на растительном масле.

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