Согревающий тыквеный суп с «хрустом», пряный маття, нарядный крем-брюле и цветастый салат с кейлом — четыре рецепта из тыквы разной сложности и для самых разных поводов.

Ингредиенты

— Тыква — 700 г

— Морковь — 200 г

— Картофель — 200 г

— Лук –— 100 г

— Чеснок — 20 г

— Имбирь — 20 г

— Сливки — 120 г

— Соль — 10 г

— Перец — 10 г

— Растительное масло — 30 мл

Для крамбла

— Хлеб — 200 г

— Тыквенные семечки — 50 г

— Сушеный тимьян — 10 г

— Cушеный чили — 5 г

— Растительное масло — 40 мл