Один из лучших вариантов досуга осенью — поход за грибами. Если вы решились встать до рассвета в свой выходной и отправиться на тихую охоту в леса в 30 км от Москвы, вот вам шпаргалка от московских шефов: в каких чащах прячутся съедобные грибы, как их найти и что потом с ними делать.

Вешенки

Александр Челмакин Шеф-повар ресторана «Гретель»

Вешенки, как и шампиньоны, всегда есть в любом магазине. Но это искусственно выращенные грибы, которые почти не обладают тем самым ярким вкусом и ароматом грибов из леса. Вешенки мы собираем самостоятельно в каких‑то 40 минутах езды от Москвы — наши гости в восторге. С ребятами из коллектива редко, но метко можем выехать на сбор грибов в Коломенский район Московской области, и всегда приезжаем с уловом. Где искать Вешенки ищите на пнях лиственных деревьев, на гнилом валежнике. Растут они семьями: если нашли дерево с грибами, нужно осмотреть весь ствол или радиус — вы сразу наберете достаточно, чтобы уйти довольным. В течение недели после ливневых дождей смело отправляйтесь на тихую охоту.

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Как собирать и дольше хранить У грибника обязательно должен быть острый нож. А срезать вешенки нужно не по одной, а пучком — так грибы наверняка доедут в сохранности до кухни. И если завернуть их в мокрое вафельное полотенце или хлопковую неплотную ткань, они могут пролежать до 2 дней. Лучше собирать грибы не более 10 сантиметров в величину — это значит, что гриб как раз в самом соку, — с нежной структурой и не сухой. Вешенки в сливочном соусе с киноа и сальсой

© «Гретель»

Ингредиенты — Вешенки — 300–400 гр (желательно одним пучком)

— Сливочное масло — 40 г

— Сыр монт-блю — 50 г

— Квасное сусло — 5 г

— Киноа отварной — 80 г

— Сливки 22%-ные — 40 мл

— Пармезан тертый — 10 г Ингредиенты для сальсы

— Томаты — 100 г

— Кинза — 1 веточка

— Чеснок — 1 зубчик

— Масло оливковое — 10 мл

— Соль — 1 г

— Перец чили — ½ шт (без семян) Ингредиенты для глазури

— Сливочное масло — 20 г

— Квасное сусло — 5 г

Как готовить 01 Сначала приготовьте соус сальса. Нарежьте томаты мелким кубиком, мелко порубите головку чеснока, перец чили и листья кинзы. Добавьте оливковое масло, соль по вкусу и перемешайте. Оставьте на полчаса. 02 В разогретые сливки добавьте сыр кусочками и дождитесь полного растворения сыра. Добавьте соль и перец по вкусу. 03 Грибы очистите от земли, песка. Замочите в подсоленной воде на 15–20 минут. Затем промойте в проточной воде и отваривайте 10 минут. 04 На разогретом растительном масле обжарьте грибы со всех сторон, добавьте 20 грамм сливочного масла. Выложите грибы на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10–12 минут. Во время запекания смажьте грибы 2–3 раза глазурью из квасного сусла и сливочного масла. 05 Отварной киноа смешайте со сливками, добавьте пармезан. Посолите, если требуется. 06 Выложите на тарелку гарнир из киноа, рядом выложите грибы и полейте все оставшимся сырным соусом. Сверху на грибы выложите 30–40 грамм томатной сальсы.

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Белый гриб

Влад Пискунов Бренд-шеф ресторана «Матрешка»

Я вырос в грибных краях, где за грибы считают белые, подберезовики, подосиновики. За остальными и нагибаться не станут. Я люблю белые. Белый гриб — один из самых благородных и интересных, хоть и не самый дорогой. При советской власти были совхозы — например в Хакасии, — которые занимались заготовкой диких грибов. Для населения открывали приемные пункты, куда их можно было принести. Самым дорогим грибом считался рыжик, за ним следовал черный груздь, а после — белый гриб. В каком виде есть Белые грибы можно есть сырыми (если гриб хороший, не червивый, можно нарезать слайсами, как трюфель), можно солить, мариновать, варить, жарить, сушить. Сушка раскрывает новые вкусы. Например, бульон из сушеных белых совершенно не похож по вкусу на бульон из свежих. Если есть возможность комбинировать эти два вида — предположим, сварить бульон из сушеных грибов и добавить в него свежие, — получится просто великолепно.

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Где собирать Белые грибы растут в разных климатических зонах: в лесах, в тундре, даже в пустыне. Мой друг вырос в Туркменистане. Он рассказывал, что там даже никому в голову не придет их есть, они растут в буквальном смысле даже из песка. Хорошо собирать белые грибы в хвойных лесах и там, где есть мох: в Тверской или Новгородской областях. Чаще белые растут на прогретых солнцем полянах со мхом, у лесных просек и по обочинам лесных тропинок. Проверяйте ножку В последнее время в Подмосковье редко встречаются не червивые белые грибы, это чуть портит настроение. А те, кто продают грибы, при сборе не срезают их, а выдирают с корнем, чтобы скрыть поеденное червями нутро. Но всегда можно потрогать гриб за ножку: если она пружинит, значит, там внутри уже все съедено. Валаамские щи с белыми грибами

© «Матрешка»

Ингредиенты — Сушеные белые грибы — 70 г

— Квашенная с морковью капуста — 500 г (лучше, если соотношение капусты и моркови будет 4:1)

— Луковица — 1 шт.

— Чеснок — 2 зубчика

— Растительное масло — 2 ст. л.

— Ржаная мука — 2 ст. л.

— Лавровый лист — ½ шт.

— Сушеный укроп — ½ ст. л.

— Соль — по вкусу

Как готовить 01 В чугунный горшок положите квашенную с тертой морковью капусту. Залейте водой, посолите и поставьте без крышки в печь или духовку примерно на 2–3 часа для приваривания. Можно воспользоваться и кастрюлей — в этом случае ставьте ее на слабый огонь. Если вода выкипит, а капуста останется еще недостаточно мягкой, долейте кипятка. В результате она должна получиться полностью приготовленной с минимальным количеством жидкости. Обработанная таким образом капуста становится мягкой, а лишняя кислота уходит. 02 Грибы переберите и замочите в холодной воде на 10–15 минут. Слейте воду и переложите в кастрюлю. Залейте холодной водой, посолите и поставьте на средний огонь. Варите примерно 20 минут. Отбросьте грибы на дуршлаг, а бульон слейте в миску. Грибы слегка отожмите. 03 Процедите бульон через марлю или льняную ткань, чтобы в щи не попал песок, встречающийся в сушеных грибах. Влейте грибной бульон в капусту. 04 Мелко порубите грибы. Лук нарежьте мелким кубиком и пассируйте на растительном масле в сковороде. Добавьте грибы и обжаривайте на среднем огне до тех пор, пока они не станут заметно темнее. Если же вы хотите получить максимально традиционные щи, то пассеровку лука и обжарку грибов можно пропустить. В этом случае лук следует закладывать еще на этапе приваривания капусты. 05 Переложите обжаренные грибы в емкость с капустой. Добавьте лавровый лист, сушеный укроп, разведенную в бульоне муку, мелко рубленный чеснок. 06 Поставьте чугунный горшок в печь или духовку на пару часов. Температура должна быть около 120–150 градусов. Если готовите в кастрюле, которую нельзя ставить в духовку, оставьте щи на плите и томите на медленном огне. Подавайте с рассыпчатой гречневой кашей.

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Подосиновики

Юрий Паначев Шеф-повар ресторана Mushrooms

Яркий стройный гриб, который легко увидеть издалека даже неподготовленному грибнику. Шляпки у подосиновиков насыщенного кирпичного, бурого, желто-оранжевого цветов. Где искать и как собирать Подосиновик вопреки названию растет не только под осиной, но и под березой, на лесных полянах, в смешанных и хвойных лесах, но чаще всего все-таки в молодых осинниках. Искать его можно в любых направлениях Московской области, где есть хвойные посадки и нет густой травы. А собирать — с июня до начала октября, даже до первых заморозков: во влажный сезон они растут особенно хорошо. Желто-бурые подосиновики ищите под листами папоротника. Особенности Отличительная черта этого гриба — при срезе его ножка начинает синеть. Подосиновик считается мясистым грибом, подходит для грибных похлебок и овощных рагу.

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Суп из подосиновиков Для того чтобы наш суп получился более наваристым, сварим его на курином бульоне. Ингредиенты — Куриный бульон — 2,5 л

— Подосиновики — 0,7 кг

— Масло растительное — 40 мл

— Лук репчатый — 125 г

— Морковь — 125 г

— Картофель — 350 г

— Перловка, крупа — 150 г

— Сухие грибы — 25 г

— Душистый перец — 3 г

— Лавровый лист — 1 г

— Укроп — 10 г (можно со стеблями)

— Петрушка — 10 г (можно со стеблями)

— Чеснок — 2 головки

— Соль — по вкусу

— Сахар — по вкусу

Как готовить 01 Поставьте варить перловку. 02 Почистите ножки подосиновиков (как морковь), шляпки промойте под проточной водой. Нарежьте грибы крупным кубиком, обжарьте на растительном масле. Выложите грибы в кастрюлю с куриным бульоном и поставьте вариться. 03 Нарежьте очищенную морковь и репчатый лук мелким кубиком. Обжарьте до золотистого цвета и добавьте в емкость с бульоном и грибами. 04 Почистите и нарежьте картофель кубиком в 4 раза крупнее, чем морковь, обжарьте на растительном масле до золотистого колера и отправьте в бульон. Если у вас есть сушеные грибы, добавьте их в суп для насыщенности. 05 После того как все ингредиенты добавили в бульон, дайте ему покипеть на слабом огне 10–15 минут. 06 Снимите перловку с огня, процедите через сито и промойте водой. Добавьте перловку в суп. Доведите по вкусу солью и перцем, можно добавить сахар. Дождитесь момента, когда суп закипит, и снимите его с огня. 07 В марлевый отрез ткани сложите крупно нарезанные свежие петрушку и укроп, душистый перец, лавровый лист и 2 головки чеснока, разрезанные поперек. Завяжите марлю в узел и положите в кастрюлю с супом. Дайте настояться 30 минут и подавайте.

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Лисички

Андрей Колодяжный Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.»

Очень люблю эти грибы, они напоминают мне о детстве. А пока сезон — просто преступление не использовать этот продукт.

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Где искать лисички и какие брать Лисички я стараюсь выбирать маленькие, так как крупные могут горчить. Считается, что разгар сезона лисичек — июль, но найти их можно и ранней осенью, они растут до конца сентября. Бонус для грибников — лисички не бывают червивыми и хорошо переносят транспортировку: не боятся придавливания, поэтому их можно складывать в любую тару. Растут лисички в смешанных и хвойных лесах, березняке; в тени деревьев, на влажной местности и на открытом пространстве. Если нашли один гриб, оглядитесь вокруг — наверняка найдете все семейство: под палыми листьями и мхом. Как готовить лисички Промываю лисички я способом своей бабушки: замачиваю в соленой воде на ночь. На 1 литр воды — 10 грамм соли. Я предпочитаю лисички жарить — так больше всего раскрываются их вкус и текстура. А недавно открыл для себя отличное сочетание: молодой пастернак и жареные лисички.

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Салат с лисичками и сугудаем из говядины Ингредиенты — Лисички — 50 г

— Вырезка говядины — 70 г

— Паста трюфельная — 5 г

— Зверобой — 3 г

— Шпинат — 10 г

— Красный щавель — 5 г

— Фенхель — 10 г

— Артишоки маринованные — 10 г

— Масло сливочное — 15 г

— Имбирь — 10 г

— Перец чили — 5 г

— Оливковое масло — 30 мл

Как готовить 01 Промойте лисички и обжарьте на сливочном масле, добавив соль и перец. 02 Вырезку натрите трюфельной пастой и зверобоем. Заверните в пакет для заморозки и положите в морозилку на 2 часа. 03 Приготовьте заправку: смешайте нарезанный имбирь, перец чили, оливковое масло. Оставьте настаиваться на 20 минут. 04 Достаньте из морозилки мясо и нарежьте тонкими слайсами. 05 Выложите в центр тарелки шпинат и щавель. Сверху на эту подушку выложите лисички, чередуя со слайсами маринованного мяса. Рядом с мясом положите маринованные артишоки и фенхель. При подаче полейте заправкой и украсьте микрозеленью.