Пора лисичек в самом разгаре. Поговорили с шеф-поваром кафе ближневосточной кухни «Абу Гош» Муханадом Алкассимом и узнали, как приготовить один из лучших хумусов в Москве с сезонными грибами, оливковым маслом и специями.

«В нашем кафе мы подаем 9 видов хумуса — от классического до позиций с печеным перцем, манго, инжиром или цветной капустой. Специально для „Афиши Daily“ я добавил в одно из главных ближневосточных блюд лисички. Эти грибы быстро и легко готовить, а еще они обладают приятным фруктовым ароматом и ярким вкусом, который хорошо оттеняет пряность хумуса».