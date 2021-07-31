Пора лисичек в самом разгаре. Поговорили с шеф-поваром кафе ближневосточной кухни «Абу Гош» Муханадом Алкассимом и узнали, как приготовить один из лучших хумусов в Москве с сезонными грибами, оливковым маслом и специями.
Шеф-повар хумусии «Абу Гош»
«В нашем кафе мы подаем 9 видов хумуса — от классического до позиций с печеным перцем, манго, инжиром или цветной капустой. Специально для „Афиши Daily“ я добавил в одно из главных ближневосточных блюд лисички. Эти грибы быстро и легко готовить, а еще они обладают приятным фруктовым ароматом и ярким вкусом, который хорошо оттеняет пряность хумуса».
Ингредиенты
— Кунжутная паста (тхина) — 50 г
— Сушеный нут — 45 г
— Сок лимона — 5 мл
— Красный лук — 30 г
— Свежие лисички — 60 г
— Чеснок — 1 долька
— Оливковое масло — 1 столовая ложка
— Паприка — 1 щепотка
— Заатар — 1 щепотка
Как готовить
Нут необходимо залить большим количеством холодной воды и оставить на ночь. Утром слейте воду, промойте горох и залейте чистой водой в кастрюле.
Поставьте емкость с нутом на плиту, доведите до кипения и варите до полной мягкости гороха — около 30–40 минут. Затем слейте воду.
Готовый нут и тхину положите в чашу блендера, добавьте половину чайной ложки соли, ¼ дольки чеснока, сок лимона и 15 мл холодной воды. Измельчите до однородности.
Разогрейте в сковороде оливковое масло, положите нарезанный полукольцами красный лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте половину дольки чеснока и соль с перцем по вкусу. Готовьте, помешивая, в течение 2 минут.
Промойте, очистите и нарежьте лисички. Выложите их в сковороду и жарьте на сильном огне 5 минут, постоянно мешая. В конце добавьте паприку и снимите с огня.
Готовый хумус и лисички положите в тарелку, полейте оливковым маслом, посыпьте паприкой и заатаром по вкусу. Готово!