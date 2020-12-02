Сейчас самое время для твоей энергии! Не откладывай на потом простые вещи и занятия, на которые раньше не хватало времени. Проведи время с семьей, начни изучать новый язык или просто найди силы разом посмотреть весь сезон сериала. Coca-Cola Energy поможет настроиться на нужный лад и не даст упустить бесценные моменты, на которые не хватает энергии.

Coca‑Cola Energy — первый энергетический* напиток под брендом Coca‑Cola. Он не содержит таурин, в составе — кофеин из натуральных источников, экстракт гуараны и витамины группы B. У энергетика есть и версия без сахара и калорий.

* Относится к версии напитка с сахаром