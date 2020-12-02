5
способов не заскучать в карантинные холода
С наступлением холодов часто хочется просто спать и бесцельно бездельничать, но апатичная смена сезона — не повод отказываться от разнообразного досуга, важно лишь найти энергию на активности. С идеями, чем интересным заняться, поможем мы, а силы на реализацию можно черпать у Coca-Cola Energy.
Партнерский материал Текст: Артем Колганов
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Оказаться в центре событий даже не выходя из дома
В эпоху переизбытка информации быть в центре событий не так просто: каждый день происходит много важных событий, а выбрать одно из них — непосильная задача. Новая реальность слегка упростила процесс выбора: посещать выставки и кинопоказы можно не покидая квартиры. Загляните в нью-йоркский Метрополитен-музей или посмотрите на «Кувшинки» Моне в соседнем МоМА, не проводя время в длинных очередях. Полюбоваться классическим искусством можно и в фильмах — будь то визуальная экскурсия по музею Прадо или драматичная биография Караваджо. Или выберите фильм из лучшего за год — несмотря на пандемию, в новом кино недостатка нет.
Или наоборот — побыть наедине с собой
Быть в центре событий важно, но у каждого из нас найдутся незавершенные дела: сколько раз вы обещали себе досмотреть многосезонный сериал или дочитать книгу? Погодные условия и длина светового дня располагают посмотреть пару новых фильмов (например, хорроров — это главный жанр года!) и умиротворенно почитать книгу. Изучите список лучших книг за полвека, который определила Букеровская премия, или гид по главным сериалам текущего года, где одинаково нашлось место сайфай-триллерам и стереотипам о Париже. Наконец, всегда можно послушать брит-поп-альбом под стать погоде или погрузиться в мир видеоигр.
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Сейчас самое время для твоей энергии! Не откладывай на потом простые вещи и занятия, на которые раньше не хватало времени. Проведи время с семьей, начни изучать новый язык или просто найди силы разом посмотреть весь сезон сериала. Coca-Cola Energy поможет настроиться на нужный лад и не даст упустить бесценные моменты, на которые не хватает энергии.
Coca‑Cola Energy — первый энергетический* напиток под брендом Coca‑Cola. Он не содержит таурин, в составе — кофеин из натуральных источников, экстракт гуараны и витамины группы B. У энергетика есть и версия без сахара и калорий.
* Относится к версии напитка с сахаром
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Уделить время любимым людям — не в зуме!
Сегодня мы чаще всего видимся с родными и близкими дома, но это не повод отказываться от привычных развлечений — сделайте их необычными. Хотите сходить на совместный ужин? Приготовьте его вместе, а для большего интереса используйте во всех блюдах один и тот же ингредиент. Или воссоздайте дома атмосферу любимых ресторанов, например бранч в «Доме культур», еврейский ужин в Mitzva Bar или мексиканский в Veladora.
Собираетесь посмотреть кино? Нарядитесь как персонажи любимого фильма или попробуйте повторить стиль героев нетфликсовских сериалов. Проходите забавные тесты или сыграйте большой компанией в главную мобильную игру этой осени — Among Us.
А можно удариться и в саморазвитие
Современные образовательные форматы не требуют серьезной подготовки или университетского образования: познакомиться с интересной темой можно в считаные дни. В курсе «Театр как модель Вселенной» режиссер Иван Вырыпаев обсуждает с приглашенными лекторами, как театральное искусство связано с более широкими социальными материями — коммуникацией, литературой и осознанностью, а фокус курса выходит далеко за пределы театра. Если прослушать целый курс кажется непосильной задачей, обратите внимание на подкасты, в которых каждый выпуск — отдельная история с оригинальным сюжетом, будь то о городской культуре или о психическом здоровье.
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Не забывать о себе
Ментальное развитие — это важно, но не стоит забывать и про физическую оболочку. Зимние холода диктуют новые условия для ухода за кожей, а осень заканчивается по-настоящему в тот день, когда мы первый раз выходим из дома в пуховике или теплом пальто, поэтому стоит присмотреться к главной вещи зимнего гардероба. Можно подготовиться к морозам и более основательно: обзавестись термобельем, сменить кроссовки на теплые ботинки и подготовить кожу к ветрам и низким температурам. А еще смена сезонов — резонная причина вернуться к давно забытым вещам, которые снова оказались в тренде. Тем более что новый лук и смена имиджа поднимают настроение и заряжают энергией.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ