Музеи России и мира понемногу возвращаются к прежней офлайновой жизни. Главное — соблюдать дистанцию, носить маски и не забывать, что по понедельникам во многих музеях выходной. Зато в эти дни можно бесплатно смотреть на Okko фильмы об искусстве. Рассказываем, чего не стоит пропускать любителям музеев в ближайшие месяцы.
Проект «Открытие музеев»
Каждый понедельник с 19.00 до полуночи
В рамках проекта Okko дает бесплатный доступ к одному из фильмов об искусстве в формате 4К, а в дальнейшем эти фильмы можно будет смотреть уже по платной модели на сайте okko.tv. Рассказываем подробнее о фильмах, которые будут ждать вас каждый понедельник.
Гоген. В поисках утраченного рая
27 июля
Поля Гогена в век постколониализма критикуют (и не зря) за романтизацию образа таитянок, с которыми его связывали не только отношения художника и музы. Однако он навсегда останется одним из двух — в паре с Ван Гогом — мастеров постимпрессионизма, чью работу с цветом ни с чем не перепутать. В этом фильме про путешествия и творчество Гогена с хрипотцой рассказывает Адриано Джаннини — очень подходящий актер, у нас известный в первую очередь по маленькой роли директора музея в «Двенадцати друзьях Оушена».
Караваджо: Душа и кровь
3 августа
Караваджо — один из главных европейских мастеров, показавших, что мир на картинах может выглядеть реальнее самой реальности, особенно ему удавался контраст между светом и тенью, придававший нарисованным людям и предметам особенный объем. В фильме во всех подробностях показывают четыре десятка картин Караваджо, а сюжет следует за художником из Милана в Венецию, Рим и на Мальту. Даже если вы равнодушны к живописи барокко, стоит посмотреть «Душу и кровь» ради истории Караваджо, в которой было не только творчество, но и жизнь вне закона.
Климт и Шиле: Эрос и Психея
10 августа
Коронавирусную пандемию часто сравнивают с испанкой, которая прокатилась по Европе сто лет назад. Тогда двумя самыми именитыми жертвами страшной болезни стали Густав Климт и его ученик Эгон Шиле, умершие в Вене с разницей в девять месяцев. Творчество обоих художников при жизни одни люди превозносили до небес, другие обвиняли в порнографии. Теперь ясно, что с уходом Климта и Шиле завершился золотой век Вены: в XX веке на весь мир прославится только один австрийский художник, да и то совсем по другим причинам. В фильме о них же можно полюбоваться не только на картины Климта и Шиле, но и на Лоренцо Рикельми (Марко Поло из одноименного сериала).
Клод Моне: Магия воды и света
17 августа
Цвета на поздних картинах Клода Моне не похожи ни на что — и тому есть причина: после операции на глазах художник лишился хрусталика, но, судя по всему, стал видеть некоторые цвета из ультрафиолетового диапазона. В фильме «Магия воды и света» Элиза Ласовски (Мирелль из «Игры престолов») показывает полотна Моне из музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан и заглядывает в усадьбу художника в Живерни.
Эрмитаж. Сила искусства
24 августа
Про Эрмитаж ничего рассказывать особенно и не нужно, вы и так все знаете: самый посещаемый музей России, гордость Петербурга, лучшие полотна да Винчи, Тициана и Рембрандта в коллекции. В фильме Микеле Малли по его залам гуляет итальянский актер Тони Сервилло, любимец Паоло Соррентино.
Музей Прадо: Коллекция чудес
31 августа
Музею Прадо, в который люди съезжаются, чтобы увидеть картины Боттичелли, Джентилески и Тициана, но в первую очередь, конечно, коллекцию испанской живописи, в прошлом году исполнилось 200 лет. Отличный повод погрузиться в историю музея, которая и сама по себе удивительна: достаточно упомянуть, что одним из директоров был Пабло Пикассо. Ну и еще это возможность прогуляться по галереям Прадо в компании Джереми Айронса — кто от такого откажется?
Похищенные сокровища Европы
7 сентября
Звучит как начало плохой шутки: что, если бы Гитлер стал арт-куратором? В 1937 году это и правда случилось: в Мюнхене под личным руководством фюрера прошла выставка классического искусства. А на другой выставке в том же году собрали «дегенеративное искусство» Пауля Клее, Гогена, Шагала и других «неправильных» художников, конфискованных из музеев Германии. В этом фильме режиссер «Гогена» рассказывает про выставку, которая была задумана как демонстрация позорных тенденций современного искусства, но случайно стала одним из самых успешных арт-проектов столетия: за четыре года ее посетили больше 3 миллионов немцев.
Тинторетто: Бунтарь в Венеции
14 сентября
«Даже Микеланджело не расписывал здания целиком!» — поражается одна из героинь фильма производительности венецианского художника. Свои главные произведения он, кстати, создал во время страшной эпидемии чумы. А рассказывают про Якопо Робусти, чье прозвище переводится как «Красавчик», не только искусствоведы, но и Хелена Бонэм-Картер и режиссер Питер Гринуэй.
Флоренция и галерея Уффици
21 сентября
Галерея Уффици — главный художественный музей Италии, который стоит увидеть хотя бы потому, что именно там хранится «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли — наряду с сотнями других картин и скульптур, собранных почти за пять веков. В русской версии фильма — дополнительный бонус для любителей музеев: можно услышать голос Михаила Пиотровского, директора Эрмитажа.
Боттичелли. Инферно
28 сентября
Этот фильм неспроста вышел в один год с завиральным триллером Рона Ховарда «Инферно» по роману Дэна Брауна. Как и герой Тома Хэнкса, создатели этого документального фильма путешествуют по миру и общаются с искусствоведами Флоренции, Ватикана и Лондона, чтобы раскрыть тайны полотна, на котором Боттичелли изобразил устройство ада в виде огромной воронки. Только тут никаких натянутых теорий и вымученных поворотов — одна правда, которая часто интереснее выдумки. Кстати, в главной роли тут снялся Джо Гросси, сыгравший небольшую роль в «Коде да Винчи». Совпадение? Не думаем.
Над созданием собора Святого Петра в Ватикане трудились лучшие мастера своего времени: Донато Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Джованни Бернини — практически The Beatles Итальянского Возрождения и барокко. В «Молодом Папе» интерьеры собора воссоздали на римской киностудии Чинечитта — а в этом неспешном фильме можно увидеть его и остальные Патриаршие базилики Рима (собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, базилику Святого Павла за городскими стенами и Санта-Мария-Маджоре) в оригинальном величии.