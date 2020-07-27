Музеи России и мира понемногу возвращаются к прежней офлайновой жизни. Главное — соблюдать дистанцию, носить маски и не забывать, что по понедельникам во многих музеях выходной. Зато в эти дни можно бесплатно смотреть на Okko фильмы об искусстве. Рассказываем, чего не стоит пропускать любителям музеев в ближайшие месяцы.

партнерский материал партнерский материал

Проект «Открытие музеев» Каждый понедельник с 19.00 до полуночи В рамках проекта Okko дает бесплатный доступ к одному из фильмов об искусстве в формате 4К, а в дальнейшем эти фильмы можно будет смотреть уже по платной модели на сайте okko.tv. Рассказываем подробнее о фильмах, которые будут ждать вас каждый понедельник. Гоген. В поисках утраченного рая 27 июля

Поль Гоген «Сиеста», 1894

Поля Гогена в век постколониализма критикуют (и не зря) за романтизацию образа таитянок, с которыми его связывали не только отношения художника и музы. Однако он навсегда останется одним из двух — в паре с Ван Гогом — мастеров постимпрессионизма, чью работу с цветом ни с чем не перепутать. В этом фильме про путешествия и творчество Гогена с хрипотцой рассказывает Адриано Джаннини — очень подходящий актер, у нас известный в первую очередь по маленькой роли директора музея в «Двенадцати друзьях Оушена».

Караваджо: Душа и кровь 3 августа

Караваджо «Медуза», ок. 1597 (фрагмент)

Караваджо — один из главных европейских мастеров, показавших, что мир на картинах может выглядеть реальнее самой реальности, особенно ему удавался контраст между светом и тенью, придававший нарисованным людям и предметам особенный объем. В фильме во всех подробностях показывают четыре десятка картин Караваджо, а сюжет следует за художником из Милана в Венецию, Рим и на Мальту. Даже если вы равнодушны к живописи барокко, стоит посмотреть «Душу и кровь» ради истории Караваджо, в которой было не только творчество, но и жизнь вне закона .

Климт и Шиле: Эрос и Психея 10 августа

Густав Климт «Поцелуй», 1907—1908 (фрагмент)

Коронавирусную пандемию часто сравнивают с испанкой, которая прокатилась по Европе сто лет назад. Тогда двумя самыми именитыми жертвами страшной болезни стали Густав Климт и его ученик Эгон Шиле, умершие в Вене с разницей в девять месяцев. Творчество обоих художников при жизни одни люди превозносили до небес, другие обвиняли в порнографии. Теперь ясно, что с уходом Климта и Шиле завершился золотой век Вены : в XX веке на весь мир прославится только один австрийский художник, да и то совсем по другим причинам. В фильме о них же можно полюбоваться не только на картины Климта и Шиле, но и на Лоренцо Рикельми (Марко Поло из одноименного сериала).

Подробности по теме Изображение сексуальности: все о рисунках Климта и Шиле Изображение сексуальности: все о рисунках Климта и Шиле

Клод Моне: Магия воды и света 17 августа

Клод Соне, «Водяные лилии», около 1915

Цвета на поздних картинах Клода Моне не похожи ни на что — и тому есть причина: после операции на глазах художник лишился хрусталика, но, судя по всему, стал видеть некоторые цвета из ультрафиолетового диапазона . В фильме «Магия воды и света» Элиза Ласовски (Мирелль из «Игры престолов») показывает полотна Моне из музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан и заглядывает в усадьбу художника в Живерни.

Эрмитаж. Сила искусства 24 августа

Про Эрмитаж ничего рассказывать особенно и не нужно, вы и так все знаете: самый посещаемый музей России, гордость Петербурга, лучшие полотна да Винчи, Тициана и Рембрандта в коллекции. В фильме Микеле Малли по его залам гуляет итальянский актер Тони Сервилло, любимец Паоло Соррентино.

Музей Прадо: Коллекция чудес 31 августа

Диего Веласкес «Менины», 1656 (фрагмент)

Музею Прадо, в который люди съезжаются, чтобы увидеть картины Боттичелли, Джентилески и Тициана, но в первую очередь, конечно, коллекцию испанской живописи, в прошлом году исполнилось 200 лет. Отличный повод погрузиться в историю музея, которая и сама по себе удивительна: достаточно упомянуть, что одним из директоров был Пабло Пикассо . Ну и еще это возможность прогуляться по галереям Прадо в компании Джереми Айронса — кто от такого откажется?

Похищенные сокровища Европы 7 сентября

Пабло Пикассо «Муза», 1935

Звучит как начало плохой шутки: что, если бы Гитлер стал арт-куратором? В 1937 году это и правда случилось: в Мюнхене под личным руководством фюрера прошла выставка классического искусства. А на другой выставке в том же году собрали «дегенеративное искусство» Пауля Клее, Гогена, Шагала и других «неправильных» художников, конфискованных из музеев Германии. В этом фильме режиссер «Гогена» рассказывает про выставку, которая была задумана как демонстрация позорных тенденций современного искусства, но случайно стала одним из самых успешных арт-проектов столетия : за четыре года ее посетили больше 3 миллионов немцев.

Подробности по теме Почему картины так дорого стоят и еще 9 важных вопросов об искусстве Почему картины так дорого стоят и еще 9 важных вопросов об искусстве

Тинторетто: Бунтарь в Венеции 14 сентября

«Даже Микеланджело не расписывал здания целиком!» — поражается одна из героинь фильма производительности венецианского художника. Свои главные произведения он, кстати, создал во время страшной эпидемии чумы. А рассказывают про Якопо Робусти, чье прозвище переводится как «Красавчик», не только искусствоведы, но и Хелена Бонэм-Картер и режиссер Питер Гринуэй.

Флоренция и галерея Уффици 21 сентября

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» 1482—1486

Галерея Уффици — главный художественный музей Италии, который стоит увидеть хотя бы потому, что именно там хранится «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли — наряду с сотнями других картин и скульптур, собранных почти за пять веков. В русской версии фильма — дополнительный бонус для любителей музеев: можно услышать голос Михаила Пиотровского, директора Эрмитажа.

Боттичелли. Инферно 28 сентября

Сандро Боттичелли «Карта ада», 1480–1495

Этот фильм неспроста вышел в один год с завиральным триллером Рона Ховарда «Инферно» по роману Дэна Брауна. Как и герой Тома Хэнкса, создатели этого документального фильма путешествуют по миру и общаются с искусствоведами Флоренции, Ватикана и Лондона, чтобы раскрыть тайны полотна, на котором Боттичелли изобразил устройство ада в виде огромной воронки . Только тут никаких натянутых теорий и вымученных поворотов — одна правда, которая часто интереснее выдумки. Кстати, в главной роли тут снялся Джо Гросси, сыгравший небольшую роль в «Коде да Винчи». Совпадение? Не думаем.



Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима 5 октября