Нет никаких сомнений, что масочный режим с нами надолго. И для нашей кожи это плохие новости: под защитной маской она заметно раздражается. Выбирая уход для лица, обратите внимание на успокаивающие ингредиенты в составе средств.

Согласно недавнему исследованию крупнейшего корейского бьюти-ретейлера Olive Young, покупатели все чаще ищут успокаивающие средства: продажи продуктов для смягчения раздражений выросли на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К примеру, пользователи на 60% чаще искали тонеры с легкими формулами. Успокаивающие уходы обычно содержат особые компоненты в составе, которые нацелены именно на смягчение раздражений, шелушений и других проявлений дискомфорта кожи.

Полынь

Диски для лица Huangjisoo, 839 р. 1 из 5 Тканевая маска Round Lab, 267 р. 2 из 5 Маска Holika Holika, 1390 р. 3 из 5 Тканевая маска Mijin Care, 45 р. 4 из 5 Эссенция I’m from, 2450 р. 5 из 5

Полынь обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, поэтому идеально подходит чувствительной коже, склонной к раздражениям. Растение богато антиоксидантами и витамином Е, которые усиливают кожный барьер. Полынь также советуют добавлять в уход людям, склонным к розацеа, экземе, атопическому дерматиту и акне.

Керамиды

Бальзам для лица Holika Holika, 1750 р. 1 из 5 Крем вокруг глаз Kiehl’s, 3380 р. 2 из 5 Тканевая маска Momo Puri, 979 р. 3 из 5 Очищающий крем Dermalogica, 3095 р. 4 из 5 Очищающий гель Cerave, 617 р. 5 из 5

Керамиды, которые также называют церамидами, — это разновидность липидов (жиров), из которых состоит роговой слой кожи. Бывает, что кожа по тем или иным причинам может страдать от нехватки керамидов: это приводит к сухости и раздражению. Тогда на помощь приходят средства с этим ингредиентом. Керамиды в составе ухода после нанесения продукта на лицо встраиваются в гидролипидный слой эпидермиса, восстанавливая целостность защитного барьера кожи.

Пантенол

Попадая на кожу, пантенол начинает окисляться, превращаясь в пантотеновую кислоту, она же витамин В5. Именно кислота оказывает противовоспалительное, антибактериальное, а также обезболивающее действие. Поэтому, кстати, пантенол используют даже при термических ожогах и повреждениях кожи — правда, для этого нужны лечебные средства с большим (до 75%) содержанием ингредиента. А вот просто ухаживающие продукты для лица могут содержать и не более 5% пантенола.

Центелла

Центелла азиатская — это лекарственное растение. Ее уже давно можно найти в корейских уходах, но с недавнего времени европейские и американские марки тоже начали добавлять этот компонент в свои продукты. Центелла снимает воспаления, успокаивает, заживляет мелкие ранки, борется с постакне, рубцами и старением кожи. Ее также рекомендуют использовать после пилингов и лазерных процедур: это говорит о действительно успокаивающих свойствах центеллы.

Ниацинамид

Помните про керамиды в начале этого списка? Так вот, ниацинамид помогает коже производить больше керамидов. А польза от этого уже известна: укрепляется защитный гидролипидный барьер рогового слоя. Кожа становится более сильной, уходят сухость, стянутость и шелушение. К тому же снижается чувствительность кожи к внешним раздражителям.

Аллантоин

Аллантоин — еще один распространенный в корейской косметике ингредиент. Он отлично подходит чувствительной коже: помимо успокаивающих свойств аллантоин обладает противовоспалительным действием и увлажняет кожу. На этикетках с составом ингредиент может называться по-разному: ищите его по названиям Glyoxyldiureid, Cordianin, 5-Ureido-2,4-Imidazolidindion, 5-Ureidohydantoin, Alantoin, Allantonin, Allantoine.