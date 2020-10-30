Ушли, но обещали вернуться: эти вещи снова в тренде

Кроксы

2020-й стал годом удобной обуви. Crocs с начала года максимально активен в медиасреде: от коллабораций с KFC и Джастином Бибером до календаря с джибитсами и разноцветных сабо, доступных к покупке только один день. Теперь все идет к тому, что носить кроксы мы будем не только на дачном участке, но и в городе.