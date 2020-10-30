Ушли, но обещали вернуться: эти вещи снова в тренде
Анна Махорина 29 октября 2020
29 октября 2020
Мода циклична: именно поэтому мы обычно не расстаемся с вещами, тренд на которые закончился, а убираем их до следующего звездного часа. Но некоторые предметы гардероба создают впечатление тренда-однодневки — так было с уггами или велюровыми костюмами. Оказалось, не стоит делать поспешных выводов.
Благодаря развитию социальных сетей модные инфлюэнсеры способны возродить тренд на любой предмет одежды. Стоит блогеру уровня Ким Кардашьян засветить в своем инстаграме какой-нибудь аксессуар, как он тут же становится предметов желания миллионов подписчиков. Одновременно с этим идет постоянная работа маркетологов: возможно, именно по этим причинам вещи из подборки ниже вернулись в моду.
Угги
Сапоги из овчины стали популярны в первую очередь благодаря своей функциональности — это удобная и теплая обувь на зиму. По той же причине угги снова вернулись в моду, хотя некоторые и не отказывались от них в морозы все эти годы.
Балетки
Если последние два года все носили балетки из плотной кожи, больше похожие на туфли без каблука, то после показа Celine SS21 стало понятно — возвращения мягких балеток не избежать.
Низкая посадка
Брюки на высокой талии не сдают позиций вот уже несколько лет по одной простой причине: они визуально удлиняют ноги. Но мода берет свое, и нас снова ждут брюки, юбки и джинсы с низкой посадкой — конечно, не как на шоу Alexander McQueen 1994 года, но точно ниже пупка.
Кроксы
2020-й стал годом удобной обуви. Crocs с начала года максимально активен в медиасреде: от коллабораций с KFC и Джастином Бибером до календаря с джибитсами и разноцветных сабо, доступных к покупке только один день. Теперь все идет к тому, что носить кроксы мы будем не только на дачном участке, но и в городе.