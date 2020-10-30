КРАСИВЫЕ ВЕЩИ

Ушли, но обещали вернуться: эти вещи снова в тренде

Анна Махорина 29 октября 2020

Анна Махорина

29 октября 2020

Мода циклична: именно поэтому мы обычно не расстаемся с вещами, тренд на которые закончился, а убираем их до следующего звездного часа. Но некоторые предметы гардероба создают впечатление тренда-однодневки — так было с уггами или велюровыми костюмами. Оказалось, не стоит делать поспешных выводов.

Благодаря развитию социальных сетей модные инфлюэнсеры способны возродить тренд на любой предмет одежды. Стоит блогеру уровня Ким Кардашьян засветить в своем инстаграме какой-нибудь аксессуар, как он тут же становится предметов желания миллионов подписчиков. Одновременно с этим идет постоянная работа маркетологов: возможно, именно по этим причинам вещи из подборки ниже вернулись в моду.

Угги

Сапоги из овчины стали популярны в первую очередь благодаря своей функциональности — это удобная и теплая обувь на зиму. По той же причине угги снова вернулись в моду, хотя некоторые и не отказывались от них в морозы все эти годы.

UGG, 18 700 р.

UGG, 18 800 р.

UGG, 14 500 р.

UGG, 11 990 р.

Велюровые костюмы

Вместе с трендом на нулевые вернулись все атрибуты этого времени, включая велюровые костюмы Juicy Couture, — любимый предмет гардероба Пэрис Хилтон. Ее подруга Ким на волне тренда сделала капсулу из велюра для своего бренда Skims — туда вошли и костюмы, и белье.

Juicy Couture, 8900 р.

Reebok, 2699 р.

Juicy Couture, 7900 р.

Reebok, 4999 р.

Балетки

Если последние два года все носили балетки из плотной кожи, больше похожие на туфли без каблука, то после показа Celine SS21 стало понятно — возвращения мягких балеток не избежать.

Uterque, 9990 р.

Ekonika, 5943 р.

Massimo Dutti, 7990 р.

Jonak, 7900 р.

Низкая посадка

Брюки на высокой талии не сдают позиций вот уже несколько лет по одной простой причине: они визуально удлиняют ноги. Но мода берет свое, и нас снова ждут брюки, юбки и джинсы с низкой посадкой — конечно, не как на шоу Alexander McQueen 1994 года, но точно ниже пупка.

P.A.R.O.S.H., 10 309 р.

Zara, 2999 р.

Weekday, 4999 р.

COS, 6990 р.

Кроксы

2020-й стал годом удобной обуви. Crocs с начала года максимально активен в медиасреде: от коллабораций с KFC и Джастином Бибером до календаря с джибитсами и разноцветных сабо, доступных к покупке только один день. Теперь все идет к тому, что носить кроксы мы будем не только на дачном участке, но и в городе.

Crocs, 4599 р.

Crocs, 3499 р.

Crocs, 1840 р.

Crocs, 4499 р.