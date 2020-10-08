Очень хорошая ролевая игра, разогрев перед Cyberpunk 2077 и много попыток вернуть к жизни культовые серии.

Super Mario Bros. 35 Старая игра, новые правила

Несерьезная попытка перепридумать Super Mario Bros., которой в этом году исполнилось 35 лет, в современном формате королевской битвы. Как и в 1985 году, вы проходите те же самые уровни Super Mario Bros., но одновременно это делают еще 34 человека. Начинается битва на истощение, ведь каждый участник ограничен таймером, который отсчитывает его время в игре. Чтобы задержаться подольше, нужно собирать монеты; чтобы насолить другим — прыгать на грибочки. В итоге относительно спокойный платформер превратился в настоящий боевик, где пытаются задержаться еще на несколько секунд. Играть в Super Mario Bros. 35 можно до 31 марта 2021 года, после этого ее сервера закроются.

Когда вышла 1 октября Играйте бесплатно на Nintendo Switch

Star Wars: Squadrons Наконец-то: игра про того пилота с позывным «Красный-5»

Разработчики мультиплеерного шутера Star Wars: Battlefront II дают еще один взгляд на вселенную «Звездных войн» — на этот раз из кабины космического истребителя. Сюжет игры, в котором остатки Империи и зарождающаяся Новая Республика борются за вооружение, разворачиваются после разрушения второй Звезды смерти, но до «Пробуждения силы». Но Squadrons, конечно, существует не ради сюжета, а для косплея захватывающих космических сражений. Когда вы на своем X-Wing пролетаете мимо огромного Звездного разрушителя, расстреливаете обшивку и переключаете мощность на задние щиты, есть ощущение, что на самом деле вы просто смотрите фильм по «Звездным войнам», но из кабины пилота.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time То ли сиквел, то ли ремейк

© Activision

Легендарная серия платформеров про мутировавшего бандикута, который бежит по уровню и собирает фрукты вроде манго. Оригинальной трилогией занималась Naughty Dog, уважаемая игровая студия, которая теперь отвечает за The Last of Us, Uncharted и другие признанные хиты. Новую часть Crash Bandicoot, которая стала первой номерной игрой за 22 года, делает не самая известная студия, которая раньше занималась платформером Skylanders. Вероятно, она решила не рисковать и просто повторила все хорошее из оригинальной трилогии, а заодно захватила и недостатки — вроде не самых интересных диалогов. В результате получился хороший платформер в духе начала 2000-х.

Когда вышла 2 октября Играйте на PS4 и Xbox One

Baldur’s Gate 3 Вероятно, главная ролевая игра года

© Larian Studios

Еще одно, уже легендарное возвращение — триквел ролевой игры по настольной игре Dungeons & Dragons. Кто‑то заинтересуется им потому, что в начале 2000-х играл в оригинальную дилогию на дисках с плашкой «Акелла», другие обратят внимание из‑за разработчиков из Larian Studios, которые с блеском обновили серию ‎Divinity. Получился гибрид: с одной стороны — пришедший из ‎Divinity творческий хаос на поле боя, с другой стороны — присоединившиеся к вам персонажи, у которых есть мнение по любому вопросу. Пока что готов только первый акт, который можно разными путями можно завершить примерно за 20 часов. Тем не менее игра не церемонится и сразу кидает в самое пекло — к свежевателям разума. Остальной сюжет будет появлятся по мере разработки.

Когда вышла 6 октября Играйте в Steam

FIFA 21 Футбол для двоих

© EA

Ежегодное обновление главной игры про футбол, которое отметилось самой низкой оценкой на Metacritic в истории серии (73 балла из 100). Знатоки футбольного симулятора отмечают, что в игре почти ничего не поменялось, только доработки и мелкие улучшения: выровняли скорости нападающих и защитников, сделали ведение мяча более интуитивным; в менеджерском режиме можно в решающий момент ворваться в матч и исправить ситуацию своими ногами. Но, наверное, самое важное нововведение — кооперативный режим, когда с другом играете вдвоем против такой же пары игроков.

Когда выйдет 9 октября Играйте PS4, Xbox One и в Steam

Raji: An Ancient Epic Вишну, Шива, Гаруда и другие

© Nodding Heads Games

Редкая игра, действие которой вдохновлено индуистскими мифами и древней индийской архитектурой. Более того, это редкая игра, разработанная небольшой индийской студией из города Пуна. Судя по первым описаниям геймплея, в Raji нас не ожидают какие‑то новаторские и прорывные идеи: иногда — прыжки по платформам, иногда — сражения с огромными боссами. Эта история о девочке, которая спасает своего брата от демонов, должна глубже погрузить в индуистскую и балийскую мифологию. Возможно, после прохождения ваши знания о ней не ограничатся только именами Вишну и Ганеша.

Cloudpunk Киберпанк про курьеров

Девушка Рания столкнулась с финансовыми проблемами, поэтому решила устроиться в службу доставки. Дело происходит в футуристическом городе, в котором небоскребы такие высокие, что большую часть времени вы будете проводить где‑то под облаками. У Рании есть два условия: не спрашивать про посылки и не пропускать их. Разработчики, которые до Cloudpunk успели только сделать игру про клона робота ВАЛЛ*И, позаботились об атмосфере: цветные небоскребы, неоновые иероглифы, бесконечный дождь, синтетический саундтрек. Создается впечатление, что это игроизация «Бегущего по лезвию». К сожалению, на атмосфере плюсы заканчиваются — захватывающего сюжета и разнообразного геймплея игра не предложила. Cloudpunk вышел еще весной, но только на компьютерах, — теперь состоится консольный релиз.

Amnesia: Rebirth Кошмар в алжирской пустыне

© Frictional Games

За прошедшие 10 лет Amnesia: The Dark Descent стала культовым хоррором, о котором ходят легенды (и мемы). Продолжением Rebirth занимаются авторы оригинала из Frictional Games, поэтому, вероятно, в нем следует ждать лучшие элементы из первой части: хождение по темным коридорам со свечкой и встречи с монстрами, на которых лучше не смотреть (такие они жуткие). Интересная деталь — ходить придется по каким‑то восточным катакомбам, которые главная героиня нашла где‑то в алжирской пустыне.

Когда выйдет 20 октября Играйте на PS4 и в Steam

Watch Dogs: Legion Хакеры против террористов