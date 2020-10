Легендарная серия платформеров про мутировавшего бандикута, который бежит по уровню и собирает фрукты вроде манго. Оригинальной трилогией занималась Naughty Dog, уважаемая игровая студия, которая теперь отвечает за The Last of Us, Uncharted и другие признанные хиты. Новую часть Crash Bandicoot, которая стала первой номерной игрой за 22 года, делает не самая известная студия, которая раньше занималась платформером Skylanders. Вероятно, она решила не рисковать и просто повторила все хорошее из оригинальной трилогии, а заодно захватила и недостатки — вроде не самых интересных диалогов. В результате получился хороший платформер в духе начала 2000-х.