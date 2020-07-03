Как устроены транспортные системы разных мегаполисов? В чем именно отличие больших городов от провинции? Как работает архитектор и почему старая архитектура все-таки важна? «Афиша Daily» выбрала подкасты о городах, которые помогают понять устройство их повседневности.

About Buildings + Cities

Англоязычный подкаст, который ведут британские архитекторы Люк Джонс и Джордж Джингелл. Отдельные эпизоды посвящены не только архитекторам и их проектам, но также художникам, режиссерам и философам: есть записи разговоров о Тарковском, Рёскине, Кацухиро Отомо и т. д. Помимо урбанистических сюжетов, в подкасте часто рассуждают о массовой культуре, современных технологиях и «смутно представляемом будущем».

ArchitectureTalk

Еще один англоязычный подкаст. Куратор проекта и ведущий — Викрам Пракаш, профессор архитектуры в Университете Вашингтона в Сиэтле. Он разговаривает с гостями об архитектуре и ее связи с философией, культурой и политикой. Подкаст выделяется среди подобных проектов тем, что участники говорят не только об архитектуре, но и о тех вещах, которые вдохновляют архитектора и помогают ему работать.

«Жить в мегаполисе»

Ведущая ютьюб-канала и подкаста «Лайфхакер» Ирина Рогава рассуждает с приглашенными урбанистами, искусствоведами и архитекторами о том, как развиваются современные города и как вместе с этим меняется жизнь их жителей. Тенденции развития современных мегаполисов, общение онлайн и то, чем именно отличается москвич от немосквича, — беседы участников интересно слушать, а темы подкастов органично развиваются и дополняют друг друга.

«Путеводитель по уходящей Москве»

Совместный проект «Электронекрасовки» (онлайн-проекта московской библиотеки им. Н.А.Некрасова) и автора телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова. «Путеводитель по уходящей Москве» — это цикл небольших записей, в которых Гнилорыбов рассказывает о неочевидных фактах московских окраин вроде Бирюлева или о самых коротких улицах Москвы. Подкаст побуждает ухватить дух архитектуры города, которая постепенно исчезает.

«Строительство Москвы»

Новый проект «Электронекрасовки», на этот раз записанный совместно с Музеем Москвы и Архитектурной школой МАРШ. В основе подкаста — статьи из одноименного журнала, который выпускался с 1924 по 1941 годы. В первом выпуске ректор МАРШ Евгенией Асс, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин и журналист Светлана Кондратьева прослеживают, как менялся город и его архитектура, а также выясняют, всегда ли новое становится противоположностью старого.

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«Тоже Россия»

Подкаст от проекта «Полка» освещает Россию, которая находится по ту сторону мегаполисов. Ведущие подкаста — антрополог Дмитрий Опарин и журналистка Мария Семендяева — ведут беседы о культуре, не ограничиваясь Москвой и Санкт-Петербургом. Подкаст может заново открыть для слушателя страну, которая сохраняется в деревнях, в заброшенных индустриальных постройках и на Русском Севере.

«Стекло бетон»

Архитекторы Саша Хавов и Лена Белева обсуждают детали своей работы и отдельные трудности, связанные с ней. Вопросы, которые поднимаются в подкасте, отличают его от подобных русскоязычных проектов вниманием к тонкостям профессии. Ведущие обсуждают, где именно стоит поучиться архитектурному делу, как работает архитектурное бюро или каким образом выстраиваются отношения заказчика и проектировщика.

Strelka Podcast

Подкаст московской «Стрелки», в котом публикуются фрагменты публичных выступлений и дискуссий специалистов — от локальных экспертов до мировых знаменитостей. Спектр затрагиваемых в подкасте областей крайне широк: городская антропология, общественное благоустройство, глобальное потепление и многое другое.

«Урбанист»

«Урбанист» — олдскул для любителей подкастов и урбанистики. Выпуски записаны в уже далеком 2015 году, однако сохраняют актуальность. Среди ведущих — блогер и урбанист Аркадий Гершман. Эпизоды подкаста посвящены проблемам транспортной системы, информационной среды, устройству зарубежных городов и общественным пространствам.

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«Хотели как лучше»

Сравнительно молодой подкаст, в котором освещаются проблемы жизни человека в разных городах и культурах. Выпуски не концентрируются исключительно на урбанистике или архитектуре, а затрагивают глобальные темы современного общества. Например, в последних выпусках ведущие обсуждают пандемию коронавируса и то, как именно она повлияла на нашу жизнь.

«Зяблик»

Каждый выпуск подкаста — это история про конкретный город мира. Герои эпизодов — люди, которые переехали из России в другую страну. Из подкаста можно узнать, как решить определенные трудности при переезде и каким образом можно адаптироваться к незнакомой культуре. Подкаст состоит из личных историй отдельных людей, поэтому все выпуски оказываются крайне живыми и передают ощущения от первого лица.

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