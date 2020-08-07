В 2020 году мы перестали путешествовать, но возможностей посмотреть на новые города не стало меньше — все благодаря сервисам виртуальных путешествий. Собрали неочевидные способы исследования пространства, от интерактивного фильма про метро до карты запахов.

Виртуальное путешествие по метросистемам крупных городов. Изначально проект задумывался как документальный фильм про пассажиров метро, которые делились бы своими историями, но в итоге превратился в интерактив. У пользователей есть возможность прокатиться в вагонах метро восемнадцати городов мира — в путешествии можно как поговорить со случайными попутчиками, так и послушать фоновую музыку. Бонусом — режим поездки в головном вагоне поезда, из которого на некоторых линиях открываются прекрасные виды.

Во время пандемии исследователи из Оксфорда задались целью создать звуковую карту городов мира. Для этого они отобрали случайные записи из разных точек планеты, а для разнообразия к полученным семплам добавили ассоциативные звуки — фольклорные мелодии или характерные для местности звуки природы. Результатом стала интерактивная звуковая карта, перемещаться по которой можно в двух режимах — «физическом» и «психологическом» — одновременно. На карте есть видимые пробелы, например российских городов там всего три, однако музыкальный эксперимент получился любопытным.

Проект WindowSwap создала пара из Сингапура, которой за время пандемии наскучил один и тот же вид из окна. Сайт предлагает переместиться в разные точки мира и выглянуть из «окон» других городов. За несколько кликов на сайте можно понаблюдать за оживленным движением в Нью-Йорке, выглянуть в лондонский сад или насладиться видом из дома в Бергене. Роль окон выполняют собранные со всех концов света десятиминутные видео — город указан в верхней части страницы.

Популярная браузерная игра, созданная еще в 2013 году. Игрок попадает в случайную локацию из Google Street View, и ему необходимо как можно точнее указать собственное местоположение на карте. Внутри локации можно осматриваться и перемещаться, но единственные индикаторы места — это дорожные указатели и рекламные баннеры. Всего в игре пять раундов: чем точнее игрок указывает локацию, тем больше баллов он набирает, а играть можно как одному, так и в режиме соревнования. По умолчанию игрокам предлагается отгадать местоположение на карте всего мира, однако можно и ограничить территорию, например, американскими городами или странами Евросоюза.

Мобильное приложение, которое генерирует случайные координаты в городском пространстве. В отличие от других проектов из списка, Randonautica требует офлайн-активности: пользователю предлагается отправиться на заданную точку, где он может обнаружить любые объекты. Приложение стало популярным после того, как подростки из Сиэтла нашли в одной из локаций труп, а пользователи тиктока стали снимать свои приключения под музыку из фильмов ужасов. Обычно истории пользователей более безобидны, но не менее интересны: как правило, они связаны с найденными в случайных местах артефактами.

Проект Smelly Maps — это пример нестандартной визуализации больших данных. На основе статистики из социальных сетей группа исследователей из Лондона составила статистическую карту запахов города. Каждая лондонская улица на карте окрашена в определенный цвет, который указывает на преобладающий там запах — еды, мусора или автомобильных выбросов. «Возможно, вы не знали, но ваш нос — это инструмент обработки данных, и количественный анализ запахов открывает новый взгляд на городское пространство», — описывают проект создатели. Помимо развлекательной, у карты есть и прагматическая функция, например по ней можно узнать, в каких районах Лондона наиболее чистый воздух.