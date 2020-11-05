В ноябре на «Нетфликсе» вышел «Ход королевы» — мини-сериал про одаренную шахматистку. Картина будет интересна не только поклонникам игры: тем, кто следит за модой или просто ищет вдохновение для осенних образов, тоже будет на что посмотреть.

Хотя действие сериала происходит в 60-х годах прошлого века, некоторые образы Элизабет Хармон выглядят вполне актуально. Особенно после того, как по ходу сюжета у шахматистки завелись собственные деньги и появилась возможность выбирать наряды самостоятельно, а не опираясь на вкус приемной матери. Образы ниже можно взять на заметку и в 2020 году.

Микс двух принтов: полоска на кардигане и платочный паттерн на рубашке

Домашний лук, в котором Лиз Хармон ходит в ближайший магазин за газетой и играет в шахматы на веранде. Самое интересное в нем — смешение двух принтов на кардигане и рубашке. А также актуальные прямо сейчас джинсы с широкими подворотами. Они не попали в кадр выше, но часто мелькают в сценах сериала.

Акцент на глаза: стрелки под нижним веком

Поездка в Париж отразилась на внешнем виде героини: по возвращении она экспериментирует с макияжем, рисуя угольные стрелки и на верхнем веке, и под нижним. Сюда же добавляет накладные ресницы. Все это в компании мятного берета крупной вязки и горчичной водолазки в лапшу.

Пальто в клетку виши

На шахматный турнир в Россию Элизабет берет гардероб в сдержанной палитре. Бежевое пальто в белую клетку виши она сочетает с тотал-блэк-луком и бежевой сумкой.

В белом с ног до головы