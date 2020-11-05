В ноябре на «Нетфликсе» вышел «Ход королевы» — мини-сериал про одаренную шахматистку. Картина будет интересна не только поклонникам игры: тем, кто следит за модой или просто ищет вдохновение для осенних образов, тоже будет на что посмотреть.
Хотя действие сериала происходит в 60-х годах прошлого века, некоторые образы Элизабет Хармон выглядят вполне актуально. Особенно после того, как по ходу сюжета у шахматистки завелись собственные деньги и появилась возможность выбирать наряды самостоятельно, а не опираясь на вкус приемной матери. Образы ниже можно взять на заметку и в 2020 году.
Микс двух принтов: полоска на кардигане и платочный паттерн на рубашке
Домашний лук, в котором Лиз Хармон ходит в ближайший магазин за газетой и играет в шахматы на веранде. Самое интересное в нем — смешение двух принтов на кардигане и рубашке. А также актуальные прямо сейчас джинсы с широкими подворотами. Они не попали в кадр выше, но часто мелькают в сценах сериала.
Акцент на глаза: стрелки под нижним веком
Поездка в Париж отразилась на внешнем виде героини: по возвращении она экспериментирует с макияжем, рисуя угольные стрелки и на верхнем веке, и под нижним. Сюда же добавляет накладные ресницы. Все это в компании мятного берета крупной вязки и горчичной водолазки в лапшу.
Джинсы Topshop£29,99
Шапка Uniqlo2999 р.
Сумка Vagabond10 500 р.
Водолазка Mirstores5990 р.
Пальто Mango8999 р.
Лайнер NYX752 р.
Пальто в клетку виши
На шахматный турнир в Россию Элизабет берет гардероб в сдержанной палитре. Бежевое пальто в белую клетку виши она сочетает с тотал-блэк-луком и бежевой сумкой.
Свитер Lime1599 р.
Пальто Semicouture24 135 р.
Перчатки & Other Stories6990 р.
Сумка Monki2100 р.
Мокасины Mango7499 р.
Юбка I Am Studio9800 р.
В белом с ног до головы
Эпичный образ для последних минут сериала: пальто, брюки, ботильоны, берет, перчатки — все белого цвета. Будем считать, что героине повезло с погодой в России: все же такой аутфит получится выгулять только в недождливые осенние дни.