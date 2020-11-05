В ноябре на «Нетфликсе» вышел «Ход королевы» — мини-сериал про одаренную шахматистку. Картина будет интересна не только поклонникам игры: тем, кто следит за модой или просто ищет вдохновение для осенних образов, тоже будет на что посмотреть.

Хотя действие сериала происходит в 60-х годах прошлого века, некоторые образы Элизабет Хармон выглядят вполне актуально. Особенно после того, как по ходу сюжета у шахматистки завелись собственные деньги и появилась возможность выбирать наряды самостоятельно, а не опираясь на вкус приемной матери. Образы ниже можно взять на заметку и в 2020 году.

Микс двух принтов: полоска на кардигане и платочный паттерн на рубашке

Домашний лук, в котором Лиз Хармон ходит в ближайший магазин за газетой и играет в шахматы на веранде. Самое интересное в нем — смешение двух принтов на кардигане и рубашке. А также актуальные прямо сейчас джинсы с широкими подворотами. Они не попали в кадр выше, но часто мелькают в сценах сериала.

Кардиган Sandro

28 900 р.

Джинсы Zara

3299 р.

Кеды «Два мяча»

3900 р.

Рубашка Mango

399 р.

Акцент на глаза: стрелки под нижним веком

Поездка в Париж отразилась на внешнем виде героини: по возвращении она экспериментирует с макияжем, рисуя угольные стрелки и на верхнем веке, и под нижним. Сюда же добавляет накладные ресницы. Все это в компании мятного берета крупной вязки и горчичной водолазки в лапшу.

Джинсы Topshop

£29,99

Шапка Uniqlo

2999 р.

Сумка Vagabond

10 500 р.

Водолазка Mirstores

5990 р.

Пальто Mango

8999 р.

Лайнер NYX

752 р.

Пальто в клетку виши

На шахматный турнир в Россию Элизабет берет гардероб в сдержанной палитре. Бежевое пальто в белую клетку виши она сочетает с тотал-блэк-луком и бежевой сумкой.

Свитер Lime

1599 р.

Пальто Semicouture

24 135 р.

Перчатки & Other Stories

6990 р.

Сумка Monki

2100 р.

Мокасины Mango

7499 р.

Юбка I Am Studio

9800 р.

В белом с ног до головы

Эпичный образ для последних минут сериала: пальто, брюки, ботильоны, берет, перчатки — все белого цвета. Будем считать, что героине повезло с погодой в России: все же такой аутфит получится выгулять только в недождливые осенние дни.

Джинсы Uniqlo

1499 р.

Свитер Monki

1700 р.

Панама Kangol

5400 р.

Пальто & Other Stories

19 990 р.

Перчатки MSGM

20 900 р.

Ботильоны Zara

3999 р.