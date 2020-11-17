Признаемся в любви к Travis и пост-брит-попу в целом. Весь год мы много писали о том, как в начале нулевых британские рок-музыканты показали, что можно быть большими звездами по факту и при этом не быть ими по духу. Здесь мы собрали главные материалы по теме.
Ностальгия по музыке
Слишком приличная музыка. Как родился и умер пост-брит-поп, главный стиль середины нулевых
От худшего к лучшему
Рейтинг альбомов Coldplay: от худшего к лучшему
Альтернатива
Группе Travis исполнилось 30 лет. За что мы ее любим?
Обратная сторона
Обратная сторона: 10 песен Travis, которые вы не знаете, а зря
От худшего к лучшему
Travis: гид по альбомам от худшего к лучшему
Альбом недели
«The Universal Want» Doves: безболезненное возвращение королей боли
Обратная сторона
Обратная сторона: история Doves, самой недооцененной британской группы нулевых