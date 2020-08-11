От мемуаров Долецкой до приключений Ив Сен-Лорана и Карла Лагерфельда: журналистка и основательница телеграм-канала Good Morning, Karl! Катя Федорова выбирает лучшие книги о моде.

«Fashion Conspiracy» Николаса Колриджа

Несмотря на то, что книга была написана в 1980-е, она по сей день чуть ли не лучше всех описывает, что такое модная индустрия и как она работает, — от роскошных платьев на парижских подиумах и в гардеробах знаменитостей до жутких азиатских производств, где их иногда шьют. Плюс много истории современной моды и баек про ведущих игроков того времени. Кстати, автор долгое время был президентом Condé Nast International, так что знает, о чем говорит. «The Beautiful Fall» Алиши Дрейк

Хотите драмы, любви, предательств и многолетней вражды, которая мотивировала двух главных дизайнеров прошлого столетия? Срочно заказывайте книгу «The Beautifull Fall» о взрывной истории отношений Ив Сен-Лорана и Карла Лагерфельда.

Париж, Марракеш, секс, наркотики, взлеты и падения, самые красивые в мире женщины, интриги — и так далее.

Лагерфельд был от книги в таком бешенстве, что попытался запретить ее публикацию во Франции и много лет обижался на главредов глянца, которые написали о ней в своих изданиях. Предупреждаю, взяв ее в руки, отмените другие дела. Оторваться не удастся до самой последней страницы. «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой

Для меня Алена Долецкая стала самым любимым ментором как в работе, так и в жизни, поменяв мое отношение к себе, мотивации, отношениям, возрасту и куче чего еще. Многие из этих уроков — но без какого‑либо назидательного тона — есть в ее книге. Ну и, конечно, истории о том, как из журнала, название которого в России 1990-х путали с брендом сигарет, ей удалось сделать одно из лучших изданий в мире, а потом запустить культовый Interview Russia. Я очень жду продолжения, а пока готовьтесь смеяться и плакать над первой частью. «D.V.» Дианы Вриланд

Мемуары Дианы Вриланд, легендарного главреда Vogue и куратора, сделавшего Институт костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке ведущей в мире институций в своем роде, я перечитываю примерно раз в год в периоды душевного упадка и хандры. Ее любовь к жизни и своему делу быстро возвращают и мою. Легко и играючи она рассказывает о временах, когда для одной съемки Vogue огромная команда фотографов, моделей, стилистов и иже с ними летела в Японию на несколько недель. Да, они тратили очень много корпоративных денег, зато эти кадры спустя 50 лет помнят и ценят куда больше, чем обложку любого журнала прошлого месяца. А еще она там рассказывает, как клеила перцовый пластырь на копчик повредившего спину Джека Николсона прямо посреди модного ресторана в Лондоне, и это очень смешно.