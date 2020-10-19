От истории оргазма до секретов клитора: по просьбе «Афиши Daily» cекс-блогерка Татьяна Никонова выбирает лучшие книги о сексе.

«Точка наслаждения. Ключ к женскому оргазму» Лори Минц

Точкой наслаждения Минц, которая преподает психологию сексуальности, называет клитор. Подробно рассказывает с цифрами и данными, почему привычный способ заниматься сексом настолько малоэффективный и что на самом деле нужно делать, чтобы получать оргазм.

«The Vagina Book» Дженнифер Гюнтер

В оригинале книга называется «The Vagina Bible», но такое название, конечно, пропустить у нас не могли. Гюнтер — акушер-гинеколог с 30-летним стажем, и она рассказывает о вагине и всем, что с ней происходит, просто и занятно. Знали ли вы, например, что некоторые пытаются сушить вульву феном?

«Тело, еда, секс и тревога» Юлии Лапиной

Лапина — клинический психолог, и она исследует, что беспокоит современную женщину, постоянно испытывающую недовольство собой. Она разбирается, откуда берется ненависть к телу и что на самом деле кроется за проблемами женской сексуальности.

«Оргазм, или Любовные утехи на Западе» Робера Мюшембле

Как сексуальность, с одной стороны, эффективно подавлялась на протяжении веков, а с другой — прорывалась все равно. До появления надежной контрацепции женщинам трудно было, на самом деле, наслаждаться сексом, не ожидая последствий. Так как же они на самом деле жили?

Издательство «НЛО», перев. О.Смолицкой

«Сексуальный интеллект» Марти Кляйна

Сексолог Кляйн рассматривает самые разные истории из своей практики и делает вывод, что главное для секса, который будет радовать всегда, — коммуникация и то, что автор называет сексуальным интеллектом. Книга для всех, кто когда‑либо испытывал страх неудачи, неловкость и стеснение с партнером, то есть практически для всех.

«Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» Эмили Нагоски

Бестселлер, объясняющий, как на самом деле устроены возбуждение и оргазм и что необходимо делать, чтобы сохранить наслаждение в паре. Как и большинство предыдущих авторов, Нагоски пишет о цис-женщинах, то есть тех, у кого гендер совпадает с полом, однако книга полезна не только им самим, но и тем, кто с ними спит.