Первая интернет-сенсация осени — игра Among Us, аналог «Мафии» в космосе. Количество просмотров на Twitch бьет рекорды, поклонники записывают по мотивам игры тиктоки, а создатели, вероятно, удивлены внезапной популярности. Рассказываем, почему игра, которая два года прозябала в безвестности, оказалась на вершине.

Десять игроков оказываются на небольшом космическом корабле и должны починить его, чтобы двигаться дальше. Но спокойного полета хотят не все — некоторые из них оказываются предателями. Они не занимаются ремонтом, а устраивают диверсии, подкарауливают в пустых комнатах и убивают со спины. Все члены команды время от времени собираются на совещаниях, чтобы выявить предателей: кто‑то приводит доказательства, другие нагло врут и стравливают игроков, чтобы посеять в команде недоверие. Получается, гибрид игры «Мафия» и романа Агаты Кристи «Десять негритят» , в котором десятеро тоже оказались заперты на острове вместе с таинственным убийцей.

Признание спустя два года Among Us вышла в 2018 году, но осталась практически незамеченной. Американская студия InnerSloth, в которой работали всего три человека, создала маленькую игру для телефонов, чтобы играть на вечеринках. После запуска в ней не было даже многопользовательской игры по интернету — ради Among Us нужно было собраться компанией в одной комнате и играть через вайфай. После запуска одновременно в игре находилось всего 30 человек. Создатели не посчитали это провалом, но признались, что продавалась она не очень хорошо. Последние два года проект в одиночку поддерживал программист Форест Уиллард, который жил на деньги, сэкономленные на последней работе.

«Мы застряли в Among Us намного дольше, чем, исходя из деловой точки зрения, следовало бы. Несколько раз мы пытались ее бросить». Форест Уиллард Программист, соавтор Among Us (в интервью изданию Kotaku)

Все изменилось в конце прошлого года. В Among Us начали играть популярные стримеры сначала в Корее, потом в Бразилии, затем в Египте. Постепенно игра добралась до крупных стримеров с миллионной аудиторией из США, включая xQc, Disguised Toast и dakotaz. Уже к концу сентября взрывная популярность привела к тому, что серверы игры не выдерживали 400 тысяч одновременных игроков, приложение Discord, которое используют для связи во время игры, установило рекорд по скачиваниям, а по числу зрителей Among Us соперничала с League of Legends и Fortnite.

Как Among Us предсказала 2020 год Англоязычные медиа часто отмечают, что, хоть Among Us и вышла два года назад, происходящее в игре оказалось созвучно карантину в реальной жизни и ощущениям, которые люди испытывают во время пандемии. И все это благодаря нескольким аспектам.

Перекладывание ответственности В Among Us игроки постоянно скидывают ответственность друг на друга. Если вы обвините кого‑то в убийстве, то он сразу сделает то же самое в ответ. Это похоже на то, как правительства и граждане разных стран перекладывали друг на друга вину за рост заболеваемости коронавирусом, пишет The Guardian: люди считали, что правительство действует недостаточно решительно, а власти обвиняли граждан в легкомысленности. Рутина и страх Всем героям Among Us грозит смертельная опасность, но они при этом занимаются рядовой, рутинной, даже скучной работой: заправляют двигатель, чинят проводку, выбрасывают мусор. По мнению автора Vice Шона Сэндса, это отлично иллюстрирует работу во время пандемии.

«Я чувствую связь с этими обреченными героями каждый раз, когда захожу на совещание в зуме по поводу «обзора портфельного капитала», хотя мир вокруг буквально горит». Шон Сэндс Автор Vice

Изоляция и сплетни Довольно очевидная параллель между происходящим в Among Us и событиями 2020 года — изоляция. В игре люди буквально заперты внутри тесных коридоров космического корабля, где им остается только заниматься рутинными делами и ссориться друг с другом в чате. Тем не менее в этой ситуации у них появляется возможность сплетничать. Именно этого, пишет автор The Guardian Кейт Стюарт, большинство людей было лишено во время вынужденной изоляции. Невидимая опасность Еще одно состояние, которое есть и в Among Us, и в реальной жизни, — подозрительность. Предателем, или, если угодно, зараженным, может оказаться кто угодно. Как в общественном транспорте мы пытаемся держаться подальше от человека без маски, так и в Among Us стараемся не заходить в комнату с тем, кто ведет себя странно. Ненависть к совещаниям Among Us внезапно для самой себя стала комментарием к совещаниям по зуму. В игре они регулярно проходят по самым разным поводам — от найденного трупа в электрощитовой до подозрительного поведения члена команды, который ходит за вами по пятам. Совещания остаются самой важной частью игры, но ненавидят их так сильно, что вас могут просто выкинуть из раунда, если будете созывать их часто и по недостаточно серьезным поводам. Это чувство знакомо любому, кто оказывается на совещании в зуме больше раза в неделю.

Этот отрывок с канала zeroyalviking, в котором все зачем‑то играют под именами вроде «Я», «Мы», «Они», отлично передает атмосферу в игре.

«Третье место» Among Us понравилась даже тем, кто обычно не увлекается видеоиграми. Например, редактора «Афиши Daily» играть позвали друзья, которых нельзя назвать классическими геймерами. Возможно, еще одним секретом популярности Among Us стала ее простота. Члены команды в ней выполняют максимально простые задания, например, нужно соединить красный провод с другим красным проводом, а чтобы разобраться в игре, потребуется около десяти минут (и еще несколько раундов, в которых вы играете за предателя). Медиа давно пишут, что онлайновые видеоигры становятся «третьим местом», то есть пространством, где люди проводят свободное время между домом и работой (или учебой). В реальности третьим местом может быть скейтпарк или торговый центр, в интернете таким местом раньше был фейсбук. В таких местах можно не только поболтать с друзьями, но и чем‑то себя развлечь. Но в некоторых играх, которые можно назвать третьим местом, нужно развивать умения, например, точно стрелять в Fortnite, в других, например в Destiny 2, потребуется провести много часов, чтобы получить для своего персонажа хорошие вещи. В Among Us ничего этого не нужно: для успешной игры требуется только умение врать. Таким образом, она стала лучшим местом для дискорд-вечеринок и онлайн-встреч в эпоху только начинающегося второго карантина.