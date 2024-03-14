15 сериалов весны, которые правда стоит ждать: от «Рипли» и «Фоллаута» до «Людей Икс '97»

Кто в титрах

Шоураннеры — Лиза Джой и Джонатан Нолан, авторы «Мира Дикого Запада». Этот факт даже не нужно черпать из титров — настолько очевидным образом угадываются вайбы их прошлого сериала в новом проекте. В общем, на этом месте все, кто пробовал на вкус их прошлый перекрученный сайфай-вестерн, уже определились, стоит ли уделять внимание новому. А если кто‑то из зрителей еще в раздумьях, то можно попытаться искусить их Кайлом МакЛокленом, играющим в сериале очень твинпиксовскую роль смотрителя бункера.