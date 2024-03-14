15 сериалов весны, которые правда стоит ждать: от «Рипли» и «Фоллаута» до «Людей Икс '97»

«Полностью выдуманные приключения Дика Турпина» («The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin»)
1 марта, Apple TV+
Самый милый разбойник с большой дороги Дик Турпин (Ноэл Филдинг) сбегает от папы-мясника и объединяет усилия с бандой самых застенчивых грабителей. Вместе им предстоит ограбить заколдованную «неограбляемую повозку», одолеть ведьму с зубами вампирши и множество раз сбежать из‑под виселицы.
В это трудно поверить, но «Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина» — всего лишь третья главная роль в карьере культового британского комика Ноэла Филдинга и первая за пределами его собственных шоу «Майти Буш» и «Роскошная комедия». У руля — трио шоураннеров-ноунеймов, которые, впрочем, позволили человеку-мему Филдингу вдоволь импровизировать.
«Режим» («The Regime»)
3 марта, HBO
Циничная политическая сатира школы великого Армандо Ианнуччи («В гуще событий», «Смерть Сталина»).
История краха вымышленной центральноевропейской диктатуры наших дней, рассказанная от лица канцлерки, тронувшейся на боязни плесени (Кейт Уинслет), и солдафона, неожиданно становящегося ее жестокой правой рукой (Маттиас Схунартс).
Шоураннер — «ианнуччивец» третьего поколения Уилл Трейси, вышедший из сценарной комнаты «Наследников» (их создал, в свою очередь, ианнучевский соавтор Джесси Армстронг). Увы, Трейси не может похвастаться комедийным остроумием, достойным его учителей, и перегибает палку в том, что касается антиреалистичности повествования и условности сеттинга. Зато на втором плане у него — великие Андреа Райзборо (опять же, из «Смерти Сталина») и Хью Грант.
«Мэри и Джордж» («Mary & George»)
5 марта, Sky Atlantic/Starz
Самая скандальная костюмированная драма о событиях XVII века.
Честолюбивая графиня (Джулианна Мур) натаскивает своего юного сына-герцога (Николас Голицын) на то, чтобы он соблазнил первого короля Великобритании Якова (Тони Керран), который, как все знают, интересуется юношами. Власть мама и сын, ставший королевским фаворитом, таки получают, но теперь им предстоит жестоко делить ее между собой.
Создатель сериала — английский драматург, дебютирующий в качестве телевизионного шоураннера, Д.С. Мур. После пьес, поставленных в «Ройал-Корте» и Королевском национальном театре, неудивительно, что этот сериал скорее напоминает умеренно кэмповую хронику дворцовых интриг «Тюдоры», нежели откровенное телемыло «Бриджертоны».
«Люди Икс '97» («X-Men '97»)
20 марта, Disney+
Мрачно-триповый, бесстыдно пафосный и не очень политкорректный мультсериал из 1990-х возвращается с новыми сериями и обновленной графикой. На тормознутую, дерганую анимацию и аляповатые цвета теперь предлагается любоваться в высоком разрешении.
Радиоактивные люди: Циклопы, Вульверин, Бандит, Гроза, Зверь, Юбилей. Дальше вы и сами все помните, если жили в 1990-е! Не только легендарную заставку, но и сложносочиненные арки, которые были перенесены на экраны из комиксов с такой бережностью, какая современным режиссером не снилась.
Шоураннер — опытный гик-миллениал Бо ДеМайо (писал отдельные серии «Ведьмака», «Лунного рыцаря» и последнего «Звездного пути»). Увы, компания «Дисней» уволила его из сериала за считанные дни до премьеры без объяснения причин. Расстраиваться, впрочем, вряд ли есть смысл: тут главный аттракцион — не чье-то оригинальное видение, а попытка воссоздать фантомный объект ностальгии, снова вернуться в забытую богом супергеройскую вселенную. Эту же фантастическую художественную задачу призваны решить знакомые голоса актеров озвучания, большая часть которых вернулась спустя 27 лет из оригинального мультсериала.
«Задача трех тел» («3 Body Problem»)
21 марта, Netflix
Высокобюджетный фантастический эпос по одноименному китайскому бестселлеру, снятый, согласно новомодной логике, для малых экранов в растянутом на десятки часов формате.
Культурная революция, загадочные убийства ученых, встреча человечества с инопланетянами и прыжки по временным линиям — словом, такой винегрет, что после головокружительного трейлера даже лень начинать разбираться. Но придется: такие мегасериалы все еще не каждый день выходят.
Шоураннеры «Игры престолов» Бениофф и Вайсс наконец-то по-настоящему отрабатывают свой 200-миллионный контракт с «Нетфликсом». Ранее они выполняли свои обязательства весьма специфичным образом: в 2020 году срежиссировали проходной стендап-спешел Лесли Джонс, в 2021-м спродюсировали милое гуманитарное драмеди «Кафедра» по дебютному сценарию жены Бениоффа, актрисы Аманды Пит, а в 2022-м Вайсс написал детскую комедию «Боги хеви-метала». Ну, если удастся навести хотя бы десятую долю шума «Игры престолов» — уже будет успех.
«Джентльмен в Москве» («A Gentleman in Moscow»)
29 марта, Showtime
Историческая драма с приятным клюквенным ароматом.
Граф Александр Ростов (Юэн МакГрегор) проводит годы в послереволюционной Москве, будучи запертым под домашним арестом на чердаке гостиницы «Метрополь». В какой‑то момент он встречает в фойе киноактрису Анну Урбанову (Мэри Элизабет Уинстед, жена МакГрегора в реальной жизни) и тотчас влюбляется.
Автор одноименной книги-бестселлера — американец Амор Тоулз, шоураннер — англичанин Бен Вэнстоун («О всех созданиях — больших и малых»). В том, что русскую историю рассказывают совсем не русские авторы, кажется, и состоит главный завлекательный аспект шоу: благодаря такой отстраненности рассказчиков тяжелые людские судьбы и национальные трагедии всегда лихо превращаются в понятные человеческие истории в экзотическом сеттинге.
«Разбойница Нелл» («Renegade Nell»)
29 марта, Disney+
Дикая смесь из насыщенного деталями краеведческого романа про Англию XVII века и бесстыдного супергеройского боевика с героями-подростками.
Юной беглянке волшебный фей дарует суперсилу образца то ли Халка, то ли Магнето: теперь она глотает пули на лету и ломает повозки голыми руками. Неудивительно, что, сколотив банду с подругами, девушка становится самой страшной разбойницей в стране.
В любой другой ситуации взрослому человеку было бы простительно пройти мимо сказочного боевика для детско-юношеской аудитории. Но только не сейчас, когда за сценарий отвечает самая умная и жестокая телесценаристка нашего времени Салли Уэйнрайт («Счастливая долина», «Джентльмен Джек»), ранее сумевшая даже из мыльной оперы про пенсионеров и популистского политического фэнтези сделать упоительное зрелище для зрителей любых возрастов и народностей.
«Рипли» («Ripley»)
4 апреля, Netflix
Классический психологический триллер с элементами квир-мелодрамы.
Аферист-психопат Том Рипли (Эндрю Скотт) отправляется из Нью-Йорка на итальянский курорт, где ему нужно разыскать блудного сына (Джонни Флинн) по заданию отца-богача. В мужчину Рипли влюбляется, а за его пятками возникает подозрительный след из хлебных крошек — читайте: трупов.
Первое, что бросается в глаза в новой сериальной адаптации романа Патриции Хайсмит — экспрессионистский монохром и пижонские ракурсы, совсем не типичные для «Нетфликса». Все объясняется тем, что «Рипли» — бескомпромиссный авторский проект легендарного оскароносного сценариста Стивена Зейллиана («Список Шиндлера», «Ирландец»), написавшего и поставившего все восемь серий. Какой вообще последний сериал в ч/б вы смотрели? Неонуар «Семнадцать мгновений весны»? Если Зейллиан в эстетичности и черном юморе недалеко отстанет от шедевра Татьяны Лиозновой, то его «Рипли» точно войдет в анналы истории телевидения.
«Шугар» («Sugar»)
5 апреля, Apple TV+
Детектив про частного сыщика — классический до степени непредумышленной пародийности.
Частный сыщик по имени Джон Шугар (Колин Фаррелл) разыскивает пропавшую внучку кинопродюсера, разъезжая по жаркой Калифорнии в неизменном смокинге и галстуке.
Синопсис сериала «Шугар» настолько точно соответствует стандартной нуарной формуле 80-летней давности, что невольно закрадываются мысли о твисте (уровня «Моря соблазна») или фиге в кармане (из категории «Женщины в доме напротив девушки в окне»). В титрах, впрочем, обнаруживаются имена совсем не рискового голливудского сценариста Марка Протосевича («Я — легенда!») и режиссера оскаровского формата Фернанду Мейрелиша («Город Бога», «Преданный садовник»). Что ж, даже самый шаблонный нуар в компании Колина Фаррелла и этих не последних авторов звучит неплохо.
«Фоллаут» («Fallout»)
11 апреля, Amazon Prime Video
Высокобюджетный постапокалиптический вестерн по мотивам популярной видеоигры, снятый — вы правильно догадались — для малых экранов в растянутом на десяток часов формате.
Лос-Анджелес, XXII век. Девушка (Элла Пернелл), всю жизнь скрывавшаяся в подземном бункере от последствий ядерной войны, зачем‑то отправляется искать лучшую долю в мире, населенном мутантами в ковбойских шляпах (Уолтон Гоггинс) и роботами-убийцами.
Шоураннеры — Лиза Джой и Джонатан Нолан, авторы «Мира Дикого Запада». Этот факт даже не нужно черпать из титров — настолько очевидным образом угадываются вайбы их прошлого сериала в новом проекте. В общем, на этом месте все, кто пробовал на вкус их прошлый перекрученный сайфай-вестерн, уже определились, стоит ли уделять внимание новому. А если кто‑то из зрителей еще в раздумьях, то можно попытаться искусить их Кайлом МакЛокленом, играющим в сериале очень твинпиксовскую роль смотрителя бункера.
«Сочувствующий» («The Sympathizer»)
14 апреля, HBO
Шпионский триллер в не самом заезженном для этого жанра сеттинге — Калифорнии эпохи войны во Вьетнаме.
Двойной агент, работающий одновременно на Вьетконг и Голливуд, устраивается консультантом на съемки американского фильма, чтобы добиться изображения на экране всей правды о войне. На съемочной площадке на Филиппинах выясняется, что сделать это труднее, чем задумать.
Роман Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий» несколько лет назад завоевал «Пулитцера». В сериале-экранизации компанию неизвестным актерам вьетнамского происхождения составляет новоиспеченный лауреат «Оскара» Роберт Дауни-мл., играющий сразу всех американцев-злодеев (лысого, седого, рыжего и в очках — все на вайбах «Солдат неудач»). За постановку первой половины сезона отвечает автор «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан Ук: как и всегда у этого жанрового формалиста, кадры выставлены дьявольски геометрично, а герои освещены до миллиметра точно, как мертвые восковые фигуры.
«Вуаль» («The Veil»)
30 апреля, FX/Hulu
Европейский шпионский триллер.
Две шпионки не могут поделить секрет государственной важности на пути между Стамбулом и Лондоном с остановкой в Париже. В деле замешано американское ЦРУ и французский ГДВБ, но больше ничего конкретного о сюжете пока что не сообщается.
Главная роль у Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Безумцы»), все еще одной из самых выдающихся актрис своего времени. Автор сценария — легендарный мастер круто сваренных детективов Стивен Найт («Порок на экспорт», «Острые козырьки»), в последнее время обидным образом распылившийся: с 2022 года написал аж шесть новых сериалов и фильм, но однозначных хитов не сочинявший, пожалуй, со времен «Табу» 2017 года. Надеемся, что этот сериал все изменит.
«Патруль времени Бона» («Time Patrol Bon»)
2 мая, Netflix
Старомодная аниме-фантастика в изящной ретрообертке.
Обычный японский школьник вступает в секретный временной патруль, чтобы, как Доктор Кто, отправляться в точки важнейших исторических событий и помогать бедолагам прошлого.
«Патруль времени Бона» — экранизация малоизвестной манги от создателей «Дораэмона» Фудзико Фудзио, приуроченная к юбилею обоих участников дуэта. Но даже если вы ни сном ни духом не знаете, кто это и что это, достоинства мультсериала вполне сможете оценить. Судя по тизеру, это просто будет очень красиво: Масахиро Андо («Меч чужака») решил переместить зрителей не просто обратно в золотой век японской анимации, а в никогда не существовавшую грезу о том, как могло бы выглядеть семидесятническое аниме, доведенное до эстетического пика современными техническими средствами. Скажите, захотелось?
«Темная материя» («Dark Matter»)
8 мая, Apple TV+
Психологический триллер о злых двойниках с королем жанра Джоэлом Эджертоном (см. также: «Подарок», «Оно приходит ночью», «Незнакомцы»).
Профессор квантовой физики из Чикаго попадает в параллельное измерение, и теперь ему нужно остановить своего доппельгангера, пока тот не навредил его семье в обычном мире.
Писатель Блейк Крауч («Сосны») переносит на малые экраны собственный бестселлер в мягкой обложке 2016 года. Восемь лет назад адаптировать роман должен был король фильмов-катастроф Роланд Эммерих, чуть позже — постановщик «Форсажей» и «Перевозчиков» Луи Летерье, нам же в итоге досталась версия от скромных телеремесленников. Жаль, что мы с вами никогда не побываем в этих альтернативных квантовых реальностях, полных невиданных масштабных зрелищ.
«Шины» («Tires»)
23 мая, Netflix
Неполиткорректный импровизационный ситком, какие почти вымерли по эту сторону от эталона жанра «Умерь свой энтузиазм» (чей последний сезон тоже подходит к концу прямо сейчас).
Великовозрастный лентяй устраивается на работу в шиномонтаж двоюродного брата, где не придумывает ничего лучше, чем не просто днями отлынивать, а еще и троллить всех окружающих.
После успеха прошлогоднего стендап-спешела Шейна Гиллиса «Нетфликс» поспешил заказать у самого уморительного комика момента, как водится, собственный автобиографический ситком. В любительском пилоте 2019 года Шейн сотоварищи не слишком смешно разгоняли, например, на тему семинара о сексуальных домогательствах в шиномонтаже. Нет оснований сомневаться, что теперь эти сырые идеи расцветут во что‑то действительно убедительное и профессиональное — как расцвел и стендап Гиллиса.
«Джентльмены», спин-офф (7 марта, Netflix)
«Американская ржавчина», 2-й сезон (28 марта, Amazon Freevee)
«Женщина при деньгах», 2-й сезон (3 апреля, Apple TV+)
«Чаки», 3-й сезон (10 апреля, USA Network)
«Хроники Спайдервика», ребут (19 апреля, The Roku Channel)
«Наклз», спин-офф (26 апреля, Paramount+)
«Моя геройская академия», 7-й сезон (4 мая, Crunchyroll)
«Истребитель демонов», 4-й сезон (12 мая, Crunchyroll)
«Интервью с вампиром», 2-й сезон (12 мая, AMC)
«Бриджертоны», 1-я часть 3-го сезона (16 мая, Netflix)
«Обоюдное согласие», 2-й сезон (весна, Kion)