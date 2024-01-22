Все-таки «Мальтийский сокол» (именно экранизация Джона Хьюстона) — не только «первый классический нуар», как его обзывает «Википедия», а нечто большее. Золотой стандарт развлекательного голливудского кино в современном мультижанровом понимании — разом и детектив (в самом начале нуары еще не пренебрегали канонами жанра, поэтому и в «Месье Спейде» математически анализировать круг подозреваемых не лишено смысла), и триллер, и боевик (впрочем, Спейд не любил и не любит оружия, а оригинальный постер , где Богарт стреляет из двух пистолетов сразу, — громаднейшая маркетинговая обманка в истории Голливуда), и мелодрама, и актерский бенефис ( отрицательная харизма иссушенного Оуэна точно не проигрывает отрицательной харизме зубоскалящего Богарта ). Завороженность голливудского сценариста Фрэнка такой неустаревшей и незаезженной классикой абсолютно естественна, да и чисто сентиментальных причин подарить знаменитому сыщику еще одно приключение никто не отменял (Сэм Спейд — редкий герой-детектив из числа известных, про которого написан лишь один роман).