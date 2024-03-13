Disney уволила создателя «Людей Икс ’97» прямо перед премьерой мультсериала

Стриминговый сервис Disney+ уволил шоураннера и исполнительного продюсера анимационного сериала «Люди Икс ’97» Бо Демайо накануне премьеры, сообщает Variety.
Он завершил работу над двумя сезонами шоу, первый из которых выйдет 20 марта. Однако продюсер не посетит показ проекта в Голливуде за неделю за официальной премьеры.
Инстаграм*-аккаунт шоураннера, в котором он делился процессом работы над мультфильмом, также был удален. Причины увольнения автора неизвестны, однако, по информации источников Variety, он не будет участвовать в работе над дальнейшими сезонами шоу.
Демайо также написал сценарий к «Людям Икс ’97» — сиквелу популярного мультсериала «Люди Икс», выходившего в 90-е. В числе других работ сценариста — «Лунный рыцарь», «Звездный путь: Странные новые миры», «Ведьмак» и предстоящий «Блэйд» с Махершалой Али.
В новом анимационном проекте к своим ролям спустя 30 лет вернутся некоторые актеры оригинального мультфильма. Сериал продолжит сюжетную линию своего предшественника.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.