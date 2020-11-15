15 ноября на Netflix выходит четвертый сезон «Короны» — теперь с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой в канве повествования. Вот еще несколько сериальных драм про монарших особ.

«Корона» («The Crown»)

Главная политическая драма планеты последних лет . Драма о жизни поныне царствующей британской королевы Елизаветы II. В высшей степени так называемое престижное телевидение, в котором общая торжественность обстановки идеально уравновешена юмористическими репризами и глубоко интимным содержанием. Актеров, которые играют в «Короне» правящую чету, меняют каждые два сезона в соответствии с возрастом персонажей. Главную роль сначала исполняла актриса Клэр Фой, а затем Оливия Колман. В роли мужа королевы — Мэтт Смит («Доктор Кто»), а с третьего сезона — Тобиас Мензис. В четвертом сезоне появятся Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер и дебютантка Эмма Коррин в роли принцессы Дианы.

Смотреть Netflix

«Пересекая Атлантику» («Atlantic Crossing»)

Норвежская военная драма со звездами сериалов «Твин Пикс» и «Мост». В 1940 году Норвегия придерживается нейтралитета во Второй мировой войне. Впрочем, войскам Гитлера это не мешает вторгнуться в страну и захватить ее в считанные дни. Под обстрелом самолетов вся норвежская королевская семья эвакуируется вместе с парламентом в Швецию, но и там герои подвергаются преследованию. Наследный принц Олаф (Тобиас Зантельман) вместе с отцом ищут укрытие в Лондоне, а жену Марту (София Хелин из датско-шведского «Моста») с детьми отправляют в США. Там они живут у президента Франклина Рузвельта (Кайл МакЛоклен), который к Марте явно неравнодушен. Агент Купер в роли американского президента, выныривающий из бассейна вместе с сосательным леденцом в руках — одна из важных, но не самая главная причина смотреть сериал. Помимо прочего это семейная сага голубых кровей, увлекательно рассказывающая историю Второй мировой с точки зрения маленьких скандинавских стран.

«Волчий зал» («Wolf Hall»)

Экранизация букеровского романа-триумфатора «Вулфхолл» Хилари Мантел про королевского советника Томаса Кромвеля. Он был главным плутом тюдоровского двора и одной из самых загадочных политических фигур того времени. Кромвеля принято изображать жутким макиавеллиевским интриганом, который упивается своим делом. Однако «Волчий зал» предлагает деконструкцию этого образа: в филигранном исполнении Марка Райлэнса («Шпионский мост», «Суд над чикагской семеркой») Кромвель предстает неожиданно мягким человеком и трагическим персонажем, оказавшегося в ловушке между совестью и желанием спасти свою шкуру. Хотя он сыграет свою зловещую роль в казни Томаса Мора и обезглавливании Анны Болейн. Последнюю как раз сыграла актриса Клэр Фой, которая здесь примерила королевское облачение раньше, чем в «Короне». В свое время «Волчий зал» вдохнул новую жизнь в жанр исторических теледрам, так что это восхождение Анны Болейн на эшафот вы никогда не забудете. «Испанская принцесса» («The Spanish Princess»)

Самая огненно-рыжая монаршая драма последних лет . История об испанской принцессе Екатерине Арагонской (Шарлотта Хоуп, снималась в «Игре престолов»), которая отправилась в Лондон, чтобы вступить в брак с принцем Уэльским и тем самым стать гарантом союза Испании и Англии против Франции. Однако что‑то пошло не так, и лишь через королевские и междоусобные перипетии инфанта смогла добиться успеха и даже стать новой королевой Англии и женой Генриха VIII. Ранее в других сериалах вроде «Тюдоры» и «Волчий зал» за Екатериной Арагонской закрепился образ второстепенной героини, промежуточным звеном перед восходом Анны Болейн, но новый сериал настаивает, что материала хватает, чтобы обрисовать путь рыжей испанки, ничем не уступающий историям о Болейн или Екатерине Великой. В своей эстетике сериал канала Starz легко лавирует между первопрестольной драмой и будуарным любовным романом.

«Великая» («The Great»)

Новая царская клюковка — хулиганский сериал от сценариста «Фаворитки» с Эль Фэннинг в роли Екатерины Великой. Девушка из обедневшей европейской семьи (Эль Фэннинг) выходит замуж за российского императора Петра (Николас Холт) и принимает имя Екатерина. В мире сериала Петр III на момент свадьбы уже вовсю правит Россией. Он — деспот, болван и весельчак с очень серьезными детскими травмами, о которых напоминают стоящие во дворце мумия матери и огромная статуя отца, Петра I (в реальности деда, конечно), запечатленного в компании медведя. Про Екатерину II уже были два российских сериала и один британский проект с Хелен Миррен, но не хватало такого свежего, фривольного и «антиисторического» взгляда на имперскую Россию — так чтобы «Смерть Сталина» встретила «Марию Антуанетту» Софии Копполы.

«Белая королева» (2013) + «Белая принцесса» (2017)

Канал Starz захотел сделать свою «Игру престолов» — только чтобы с женской перспективы — и крупно вложился в экранизацию романов Филиппы Грегори про Войну Алой и Белой розы. Попытка скорее удалась: для «Белой королевы» реквизировали яркий актерский ансамбль (отсюда пошла в гору карьера Ребекки Фергюсон, которая сейчас — «Миссия: невыполнима», «Живое», «Снеговик» — стала нарасхват), сериал получил три номинации на «Золотой глобус» и четыре на «Эмми». А вот продолжению цикла — «Белой принцессе» — развить успех не удалось, зато оно стало колыбелью для будущей звезды сериала «Убивая Еву» Джоди Комер .

«Царство» («Reign »)

Псевдоисторическая мелодрама о судьбе юной шотландской королевы Марии Стюарт: еще в детстве она обручилась с французским королем Франциском II, и после девяти лет, проведенных в монастыре, на ее хрупкие плечи ложится задача навести мосты между двумя государствами. Но по приезде во Францию все идет наперекосяк: новая любовь, новая страсть, магия, призраки в замках и бездна тайн королевского двора. В роли Марии Стюарт блистает подростковая дива Аделаида Кейн из сериала «Волчонок». В отличие от «Тюдоров» и «Белой королевы», «Царство» не зацикливается на правдоподобности, а наоборот — тяготеет к жанру фэнтези и подростковой драме в духе «Дневников вампира», где находится место и любовным треугольникам, и сверхъестественным событиям. Это такое подростковое мыло, которое смеха ради разворачивается в XVI веке , — отсюда и номинации Teen Awards в первый год и полное равнодушие со стороны сколь-нибудь серьезных премиальных институций позже.

«Члены королевской семьи» («The Royals»)

Непритязательное, но очень бодрое шоу канала E! про вымышленную королевскую фамилию из Британии: отец (Винсент Риган) правит, дети (Уилльям Мозли из «Хроник Нарнии» и Александра Парк) паясничают, а мать (Элизабет Херли) старается поддерживать публичное реноме семьи. Все меняется, когда погибает наследник (Макс Браун) — и теперь надо готовить в монархи лоботряса. «Члены королевской семьи» держатся в эфире уже три года — неплохой показатель для не самой очевидной концепции «Корона» встречает «Молокососов» .

«Виктория» («Victoria»)

В некотором роде приквел «Короны» — про юные годы королевы Виктории (Дженна Колман из «Доктора Кто»), чье правление (1837–1901) называют золотым веком Британской империи. Канал ITV не может похвастаться бюджетами Netflix, но, кажется, и без больших денег сериал справляется со своей основной задачей: утишить тоску зрителей по жанру высокородной костюмированной мелодрамы, осиротевшему после того, как в 2015 году вышла последняя серия «Аббатства Даунтон». Уже вышло три сезона по 8 серий.