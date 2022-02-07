Всю последнюю неделю мы смотрели сериалы в жанре комедийного детектива — неожиданный тренд этой зимы. Рассказываем, какие из новинок стримингов нас рассмешили и потрепали нам нервы, а какие — нет.

Женщина с аккуратным каре наполняет до краев (буквально!) бокал красного вина и усаживается поудобнее в кресло посреди просторной комнаты, чтобы наблюдать в окно. Глаза женщины полны тревоги, сама она голосом за кадром сообщает, что не ждет ничего хорошего от новых соседей: «Мы так часто лжем нашим детям. „Не переживайте. Не бойтесь. Монстров не существует“. Но почему мы не говорим им правду? Ведь монстры есть. Просто они не под кроватью».

Примерно на этом моменте зрители сериала начнут делиться на две категории. Первая — ценители жанра женского психологического триллера, которые моментально проникнутся симпатией к очередной героине, так заманчиво страдающей от таинственной потери прошлого и готовящейся окунуться в тревожную загадку нового обворожительного соседа. И вторая — все те зрители, которых эти клише давным-давно до смерти раздражают и для которых точная и остроумная пародия «Женщина в доме напротив девушки в окне», собравшая огромное количество шаблонов в одном месте, — подарок судьбы.

Факт существования людей, которые воспримут происходящее за чистую монету, — не шутка и не гипербола, даже несмотря на встречающее их абсурдное название (в оригинале это еще более великолепное «The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window»). Вскоре после премьеры сериала соцсети наполнились критикой сериала за «логические несостыковки» , пересказами гэгов в качестве критики сюжета, просто неироничным восхищением или, на худой конец, признаниями о том, что пародийная составляющая была осознана лишь на последней серии . Короче говоря, золотое правило пародии, гласящее, что она не должна ни в чем уступать тому жанру, который высмеивает, создателями выдержано до конца.

Режиссер Майкл Леманн (автор «Смертельного влечения» — то есть априори легенда ироничного кино) снимает нарастающий абсурд с таким вкусом и расстановкой, что по отдельным кадрам сериал и правда легко спутать с очередной «Женщиной в окне» и «Девушкой в поезде»: интерьеры дорогие, видения жуткие, прекрасная, как никогда, Кристен Белл играет злоупотребляющую красным милаху с уморительной серьезностью . Трио сценаристов, выходцы из скетч-труппы The Groundlings, не нагружают под завязку действие гэгами в духе Мела Брукса и ZAZТак в кинокритике традиционно называют создателей пародийных фильмов Цукера, Абрахамса и Цукера (англ. Zucker, Abrahams and Zucker, ZAZ), авторов, среди прочего, «Аэроплана!» и «Голого пистолета»., а, наоборот, цедят абсурдные детали, чтобы они возникали как бы невзначай. Сначала, может, вы и не будете смеяться в голос, но на пятый раз, когда героиня произносит «Бинго!» или разбивает керамическую форму с запеканкой, сдержаться будет невозможно.

Отдельные ходы и вовсе на грани гениальности. Например, предыстория, в которой отец — тюремный психотерапевт взял дочку на службу в традиционный день посещения детьми родительской работы, после чего маньяк-каннибал, оказавшийся с девочкой наедине, ее съел. Не все приколы в сериале настолько очевидны — скажем, при каждом появлении надгробия девочки надпись на нем меняется . Сложно сказать, какой процент зрителей оценит что‑то настолько тонкое, но именно этой своей неочевидностью сериал и ценен. Он не настаивает на собственной уморительности, а предлагает приглядеться, сделать усилие, чтобы самому распознать клише и абсурд.

Если за что‑то и критиковать «Женщину в доме напротив девушки в окне», то за неполное следование принципу равенства пародии аутентичному детективу. Разгадка непосредственной детективной интриги, увы, будет почти сходу видна всем, кто хоть сколько‑то знаком с популярными тропами. С другой стороны, этот же самый троп в прошлом году без тени иронии брал на вооружение практически самый захваленный детектив года (не будем на всякий случай спойлерить, какой именно), так что в неактуальности и несправедливости эту пародию обвинить нельзя.