50 лучших аниме всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 1: сериалы

Один из лучших психологических триллеров и детективов в истории аниме. Уникальность этого сериала в том, что смотрится он скорее не как аниме, а как первоклассный европейский детектив с налетом мистики. И это тот редкий случай, когда аниме можно без потерь адаптировать в обычный сериал с живыми актерами — одно время это даже планировал сделать хоррор-режиссер Гильермо дель Торо. И это был бы отличный выбор, ведь это депрессивная, тягучая, экзистенциальная история про поиски серийного убийцы с шокирующими сюжетными поворотами.