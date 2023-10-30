50 лучших аниме всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 1: сериалы

большой опрос aфиши daily: часть 1
большой опрос aфиши daily: часть 1
50 лучших
АНИМЕ всех
времен
Аниме давно покорило мир. Но какие из многочисленных тайтлов обязательно стоит посмотреть? Опросили 18 аниме-критиков и видеоэссеистов, а также одного известного рэпера-анимешника, чтобы математически точно определить 25 лучших аниме-сериалов и 25 лучших полнометражек. А недооцененные жемчужины ищите в индивидуальных топах участников опроса.
Тетрадь смерти
Тетрадь смерти
Триган
Триган
Death Note・2006—2007・Тэцуро Араки
Trigun・1998・Сатоси Нисимура
Trigun・1998・Сатоси Нисимура
Достоевский и Ницше, переведенные на язык аниме. Детектив L ищет серийного убийцу, школьника Лайта Ягами, на которого с неба свалилась тетрадь смерти, после чего тот возомнил, что он не тварь дрожащая, а право имеет. Впрочем, несмотря на явные отсылки к «Преступлению и наказанию», «Тетрадь смерти» выглядит не только как оммаж русской литературе, но и как «Записки о Шерлоке Холмсе», концептуально рассказанные с точки зрения преступного гения Мориарти.
«Триган» — уникальный сплав спагетти-вестерна, паропанка и слэпстика. «Дюна» поколения X, где брошенный на пустынной планете Пол Атрейдес получает вместо статуса мессии кольт 45-го калибра, ретроградную амнезию и репутацию разрушителя городов. Классика жанра из тех ностальгических времен, когда сценаристы аниме, взявшись за популярную мангу, еще не боялись переписать каждую страницу, исправить каждый недостаток, смешать физическую комедию Бастера Китона и трогательный хиппи-пацифизм.
Евгений Ткачев
Феликс Зилич
Девушки в последнем путешествии
Девушки в последнем путешествии
Легенда о героях галактики
Легенда о героях галактики
Shoujo shuumatsu ryokou・2017・Такахару Одзаки
Ginga eiyuu densetsu・1988—1997・Нобору Исигуро
Миру пришел конец из-за глобальной войны, и на земле осталась лишь горстка людей. В их числе — две девочки, путешествующие по разрушенным городам на вездеходе в поисках еды. Постапокалиптический tranche de vie («ломтик жизни») о том, что спасение — в ближнем, в чудо стоит верить, а морализаторство не нужно.
Экстраординарная работа в жанре военной космооперы. Благодаря кропотливой проработке Вселенной и огромному количеству персонажей, «Легенду о героях Галактики» можно сравнить с романом-эпопеей «Война и мир». Но есть и небольшой минус: после увлекательных философских дискуссий персонажей этого сериала тяжело воспринимать любую современную научную фантастику, ведь шедевры такого уровня встречаются нечасто.
Дарья Тарасова
Семен Костин
Невероятные приключения ДжоДжо
Невероятные приключения ДжоДжо
JoJo's Bizarre Adventure ・2012—...・Судзуки Кэнъити, Тосиюки Като, Юта Такамура, Наокацу Цуда
Вы наверняка натыкались на мемы с анимешными двухметровыми метросексуалами с огромной бицухой и в вырвиглазных шмотках. Знакомьтесь, это «ДжоДжо», или же «ЖиЖа», как тайтл любяще называют фанаты, — эпос про крутые драки, семью, дружбу и бешеные майндгеймы. Безудержный пафос, юмор на грани фола и правила игры, меняющиеся каждый сезон вместе с набором главных героев, — залог бесконечной популярности этого фееричного шоу.
Сергей Чацкий
FLCL
FLCL
Люпен III
Люпен III
FLCL・2000—2001・Кадзуя Цурумаки
Lupin III・1971—1972・Хаяо Миядзаки, Исао Такахата, Масааки Осуми
Что может быть более чистым воплощением юности в кино, чем школьная история любви под неумолкающий ни на минуту инди-рок? Правильно, та же самая история, но в которой кульминация — и по совместительству метафора пубертата — становится невероятно динамично анимированным превращением школьника в гигантского робота. Как и наша юность, магия «FLCL» неповторима — что доказывают нелепые попытки снять продолжение сериала, отправив космическую следовательницу раскрепощать все новых и новых школьников, нарисованных во все более плоской технике.
Криминальная комедия «Люпен III» — это первое аниме, созданное для взрослой аудитории и добравшееся до телевидения. Эксперимент прошел не совсем гладко: первые серии, снятые Масааки Осуми, с их взрослыми темами и мрачной атмосферой, в течение сезона эволюционировали в нечто вроде семейного ситкома, причем к перевоплощению приложили руку не кто-то, а будущие основатели студии Ghibli Хаяо Миядзаки и Исао Такахата.
Сергей Сергиенко
Никита Лаврецкий
Мононоке
Мононоке
Сейлор Мун
Сейлор Мун
Mononoke・2007・Кэндзи Накамура
Sailor Moon・1992—1997・ Дзюнъити Сато, Кунихико Икухара, Такуя Игараси
Восхитительно тревожный хоррор-альманах о неупокоенных душах, нарисованный так, будто на дворе был не 2007-й, а 1970-е. А может быть, даже XIX век. Размывая грань между прошлым и настоящим, авторы (среди которых сценарист «Экспериментов Лэйн» Тиаки Конака) подводят к перекрестку цивилизационного и мистического, где обязательно обнаружится разрыв шаблона — и невинная жертва.
Аниме, оказавшее огромное влияние на целое поколение анимешников во всем мире, в том числе и в России. Две сотни эпизодов, объединивших жанры махо-сёдзё (приключения девочек-волшебниц) и сэнтай (сражение команды героев с монстрами). Но в сериале важна не только фантастическая часть. В нем с большим теплом изображена повседневная жизнь девочек-подростков, которые становятся невероятно близки зрителям. За такое сочетание жанров мы и любим аниме.
Алексей Филиппов
Юлия Тарасюк
Хеллсинг: Война с нечистью
Хеллсинг: Война с нечистью
Стальной алхимик: Братство
Стальной алхимик: Братство
Hagane no renkinjutsushi・2009—2010・Ясухиро Ириэ
Hellsing・2001—2002・Уманосукэ Иида, Ясунори Урата
Вторая экранизация стимпанк-манги Хирому Аракавы, на сей раз близкая к тексту первоисточника. Братья Элрик неудачно попытались воскресить мать: старший лишился конечностей, а младший остался без всего тела, с духом, заключенным в стальные доспехи. Однако сериал не завязан только на трагедии Элриков, его сюжет масштабней. Несмотря на то что авторка рассказывает про вымышленные войны и нетерпимость несуществующих рас, для пущей достоверности она все равно общалась с реальными беженцами и ветеранами. Результат — одновременно и зрелищный экшен, и роман взросления с сильным социальным подтекстом.
Вампир Алукард состоит на службе у Королевского ордена протестантских рыцарей и противостоит всякой нечисти. Вскоре к нему присоединится новообращенная полицейская Виктория Серас. Если вы ищете аниме с пушками побольше, то «Хеллсинг» — лучшее предложение из возможных, не зря же автор оригинальной манги Кота Хирано назвал оружие главных героев «космическими стволами с миллионами снарядов». А еще «Хеллсинг» — не только стильный готический боевик, но и западающая в душу история дружбы киллера-упыря и девушки; эдакий вампирский «Леон».
Евгений Ткачев
Влад Ватутин
Меланхолия Харухи Судзумии
Меланхолия Харухи Судзумии
Suzumiya Haruhi no yuutsu・2006—2009・Тацуя Исихара
Аниме, которое убедительно продемонстрировало, как обаятельную школьную комедию можно сплавить с хардкорной научной фантастикой. Изобретательность и бескомпромиссность «Меланхолии» поражает и сегодня: проиллюстрировать сюжет о петле во времени восемью почти одинаковыми эпизодами не решился бы даже Дэвид Линч.
Василий Говердовский
Сага о Винланде
Сага о Винланде
Крутой учитель Онидзука
Крутой учитель Онидзука
Vinland Saga・2019—...・Сюхэй Ябута
Great Teacher Onizuka ・1999—2000・Нориюки Абэ
Мальчик теряет отца и становится воином-мстителем — героем сказа о викингах, их жертвах и врагах. Сцены проносятся сквозь брызги крови и слез, хрустят отрубленными головами королей и британским снегом под ногами убийц. Но в какой-то момент этот экшен о мести и падении меняет свой нрав, превращаясь в философскую сагу о диалектике раба и господина, смысле жизни и границах человечности.
Туалетный юмор вперемешку с катарсическими способами решить подростковые проблемы. Это аниме может стать кислородной маской — как для зрителей школьного возраста (ваш покорный ручается за это на основе собственных воспоминаний), так и для людей профессии Онидзуки (супруга-педагог не даст соврать).
Петр Полещук
Карина Назарова
Монстр
Монстр
Monster・2004—2005・Масаюки Кодзима
Один из лучших психологических триллеров и детективов в истории аниме. Уникальность этого сериала в том, что смотрится он скорее не как аниме, а как первоклассный европейский детектив с налетом мистики. И это тот редкий случай, когда аниме можно без потерь адаптировать в обычный сериал с живыми актерами — одно время это даже планировал сделать хоррор-режиссер Гильермо дель Торо. И это был бы отличный выбор, ведь это депрессивная, тягучая, экзистенциальная история про поиски серийного убийцы с шокирующими сюжетными поворотами.
Семен Костин
Гуррен-Лаганн
Гуррен-Лаганн
Руки прочь от кинокружка!
Руки прочь от кинокружка!
Tengen Toppa Gurren Lagann・2007・Хироюки Имаиси
Eizouken ni wa te wo dasu na!・2020・Масааки Юаса
Одновременно образцовый аниме-сериал про гигантских роботов и один из самых необычных представителей жанра. Больше всего он напоминает спор детей во дворе. «А у меня робот размером с город!» — «А меня с планету!» — «А у меня с Галактику!!!» Покрутить пальцем у виска не получается: магическим образом авторский азарт передается и тебе. Возможно, потому, что бесстыдная абсурдность «Гуррен-Лаганна» держится на лихой анимации, запоминающихся героях и на удивление неглупом сценарии.
Комедия про школьниц, рисующих любительское аниме, — нечто большее, чем пижонство культового режиссера Масааки Юасы. Его персонажи-непоседы и альбатросовые полеты фантазии — все это прекрасно, но ожидаемо. Гораздо интереснее, как «Руки прочь от кинокружка!» подстегивает вдохновение зрителя. Если после просмотра очнетесь с идеей для манги или аниме — не удивляйтесь, так и задумано.
Максим Бугулов
Василий Говердовский
Ван-Пис
Ван-Пис
Агент паранойи
Агент паранойи
One Piece・1999—...・Коносукэ Уда, Дзюндзи Симидзу, Мунэхиса Сакаи, Хироаки Миямото, Тосинори Фукадзава, Тацуя Нагаминэ
Mousou dairinin・2004・Сатоси Кон
Единственный, увы, сериал великого мечтателя Сатоси Кона. В тринадцать серий психологического триллера он сумел уместить огромное количество идей разной степени безумия и соткать из них уникальное полотно, в котором смешное соседствует со страшным, а сюрреализм — с реализмом. Пожалуй, именно «Агент» дает самое полное представление о Коне как авторе.
«Ван-Пис» заимствует невинность «Могучего Атома», эпичность «Драконьего жемчуга», но при этом привносит в жанр боевого фэнтези для мальчиков (сёнэн) что-то очень личное и сумасшедшее. В этом аниме, ознаменовавшем наступление нового века, есть элементы едва ли не каждого жанра — от приключений и комедии до драмы и хоррора. На пути к мечте пираты Соломенной Шляпы проходят через множество бед — как личных, так и глобальных, что делает «Ван-Пис» настоящей энциклопедией человеческой натуры.
Сергей Сергиенко
Ася Заболоцкая
Сказ о четырех с половиной татами
Сказ о четырех с половиной татами
Эксперименты Лэйн
Эксперименты Лэйн
Serial Experiments Lain・1998・Рютаро Накамура
Yojouhan shinwa taikei・2010・Масааки Юаса
Неповторимое по атмосфере видение будущего глобальной паутины — самое замороченное киберпанк-аниме из 1990-х. В «Лэйн» вымышленная глобальная сеть The Wired — это настоящая утопия человеческой коммуникации, полноценная надреальность, приглашающая к тотальной оцифровке всех чувств. Фокус в том, что для нас это будущее уже стало настоящим. Потерялись ли мы в цифровом лабиринте, как Лэйн? Появились ли у нас новые цифровые боги? Честно отвечать на эти вопросы может быть слишком страшно.
Аниме-версия «Дня сурка», рассказывающая о студентах (четыре с половиной татами — стандартная площадь тесной студенческой комнатушки). В каждой серии герой пытается сблизиться с однокурсницей и попадает в дикие приключения, выбирая очередной клуб по интересам, но в конце концов возвращается к Первому сентября первого курса. Выдающимся этот сериал делает экспрессионистская постановка Масааки Юасы: поп-артовые персонажи бегают, прыгают и выражают эмоции не лицами, а сразу всем телом, как Багз Банни и Том с Джерри. Вот оно — универсальное поэтическое воплощение самой молодости.
Никита Лаврецкий
Никита Лаврецкий
Берсерк
Берсерк
Berserk・1997—1998・Наохито Такахаси
Идеальный пример того, как магия фэнтези-анимации не сводится к бюджету, размаху, количеству вымышленных рас и причудливых видов оружия. «Берсерк» на девяносто процентов придерживался средневекового реализма, а ключевые сражения изображал статичными кадрами, полагаясь на зрительское воображение. Зато выверенная драматургия «из грязи в князи» и живые, полные психологических противоречий герои приковывали внимание железной цепью. В конце концов кульминация с черным ритуалом, жестоким предательством и пришествием демонов производила такой травматический эффект, что отойти от него не смог никто.
Никита Лаврецкий
Атака титанов
Атака титанов
Евангелион
Евангелион
Attack on Titan・2013—2023・Тэцуро Араки, Юитиро Хаяси
Neon Genesis Evangelion・1995—1996・Хидэаки Анно
Пик постмодернизма в аниме: боевик, в котором сражения гигантских биороботов против зловещих библейских ангелов бьют рекорды зрелищности, при этом герои-школьники не супергеройствуют, а страдают от ПТСР, плачут, депрессуют и убегают от реальности. К моменту, когда все заканчивается абстрактным двухсерийным видеоэссе о таинственном проекте эволюции человечества, сомнений в том, что перед зрителем не обычный мультик о роботах и подростках, а вечная экзистенциальная история о бессилии и одиночестве, не останется даже у аниме-скептиков.
Международный хит, который вряд ли нуждается в представлении. У «Атаки титанов» множество слагаемых успеха: это и понятный западным зрителям европейский сеттинг, и жанр (социальная фантастика вперемешку с постапокалиптикой), и герои, смахивающие на Человеков-пауков. Но главное достоинство сериала — его сатирический (в духе «Звездного десанта») заряд и политическая злободневность. Не верите? Просто посмотрите на то, что происходит в Израиле, с которого отчасти срисована Элдия.
Евгений Ткачев
Никита Лаврецкий
Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп
Cowboy Bebop・1998—1999・Синъитиро Ватанабэ
Уже на первых тактах композиции «Tank!» в заставке становится кристально ясно: ты вот-вот посмотришь что-то невообразимо крутое. И сериал, мягко говоря, не подводит. Выразительная смесь из космической фантастики, вестерна и нуара нашла ключик к западной аудитории и стала важной вехой на пути японской анимации к международной популярности. А блюзовая пронзительность позволила «Ковбою Бибопу» остаться не только в истории поп-культуры, но и в наших сердечках.
Василий Говердовский