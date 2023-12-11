Самураи, суперзлодеи и супергерои: 4 бомбических мультсериала для взрослых

Кажется, теперь понятно, куда завернет сериал в пятом сезоне. Мы же после четвертого немного перейдем на немецкий и констатируем, что «Харли Квинн» — это гезамткунстверкGesamtkunstwerk («единое произведение искусства» с немецкого) — творческая концепция объединения искусств (или единого произведения искусства), в основу которой положена идея взаимодействия элементов различных видов искусства в рамках одного произведения.. Абсолютное произведение искусства! В мультсериале можно найти вообще все жанры на свете: это и комедия, и супергеройский боевик, и мелодрама, и хоррор, а с четвертого сезона еще и сайфай (будьте готовы, что в повествовании не обойдется без путешествий во времени). То, как авторы лихо смешивают жанры и не перестают остроумно шутить, вызывает искреннее восхищение. Если они и дальше смогут продолжать на таком же уровне, пусть снимают сериал бесконечно.